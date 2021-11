Xiaomi Redmi Note 11T 5G si svela in ogni dettaglio!

Il sub brand Redmi di casa Xiaomi ha lanciato il mese scorso la gamma di smartphone Note 11, attesa sul mercato europeo con una versione completamente inedita ma dallo stesso nome. La gamma attualmente si compone dei modelli Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+. A quanto pare, però, a breve dovrebbe debuttare anche Redmi Note 11T 5G. Proprio di questo modello sono già trapelate le specifiche tecniche.

Redmi Note 11T 5G si mostra in ogni dettaglio!

Secondo quanto riportato da 91mobiles, portale indiano del settore da tempo affidabile in materia di leak, Redmi lancerà il Redmi Note 11T 5G in India il 30 novembre 2021. Non sono noti, invece, dettagli riguardo il suo approdo nel Vecchio Continente con la medesima scheda tecnica. Di quest’ultima possiamo già osservare alcuni dettagli importanti.

Per esempio, sotto la scocca dovrebbe apparire il SoC MediaTek Dimensity 810, accompagnato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W. Lato memoria si parla, invece, di tre configurazioni: 6 GB/64 GB, 6 GB/128 GB e 8 GB/128 GB, rispettivamente per RAM e spazio di archiviazione.

Lo schermo in dotazione dovrebbe essere un pannello LCD Full HD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Infine, per quanto riguarda la fotocamera, si parla di tre sensori totali: due sul retro rispettivamente da 50 MP e 8 MP ultrawide, e anteriormente una lente da 16 MP.

Il Redmi Note 11T 5G sarà il successore del Note 10T 5G per il mercato indiano, dove è stato lanciato come Poco M3 Pro 5G. Di conseguenza, considerando questa “tradizione” da parte di Xiaomi, è inevitabile osservare come il Note 11T 5G sarà un Poco M4 Pro 5G rinominato, ovvero un Redmi Note 11 a sua volta modificato.