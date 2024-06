Xiaomi Redmi Note 11 torna in OFFERTA: oggi è tuo a soli 169€

Xiaomi Redmi Note 11 si distingue nella sua fascia di prezzo per il magnifico display, l’integrazione dell’assistente vocale Alexa e prestazioni superiori alla media, adatte per ogni tipo di utilizzo. L’eccellente sistema fotografico e la batteria a lunga durata garantiscono poi un’esperienza d’uso completa e soddisfacente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora il tuo Xiaomi Redmi Note 11 su Amazon e approfitta di uno sconto last minute del 12% per averlo nella vivace colorazione Star Blue al prezzo di soli 169 euro invece di 192 euro.

Nuovo calo di prezzo per Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 è equipaggiato con un potente processore Snapdragon 680 a 6nm, accompagnato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, garantendo prestazioni eccellenti. La batteria da 5000 mAh offre una lunga durata, permettendoti di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata senza preoccupazioni.

Il display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD è straordinario, assicurando una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole grazie alla luminosità di 1000 nit. Inoltre, la fluidità delle immagini è garantita dalla frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il comparto fotografico non delude: con una quad-camera posteriore e un sensore principale da 50MP, le foto risultano di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le scorte sono limitate, quindi approfitta subito dell’offerta e metti nel carrello il tuo Xiaomi Redmi Note 11 con uno sconto di 23 euro: ti sarà spedito a casa rapidamente e senza costi aggiuntivi.