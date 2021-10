Xiaomi Redmi Note 11 fa ufficialmente la sua comparsa su TENAA

L'account Weibo ufficiale di Xiaomi continua a stuzzicare la curiosità del pubblico riguardo alla nuova gamma di smartphone Redmi Note 11, concentrandosi in particolar modo sul modello Pro. Al tempo stesso, emergono ulteriori informazioni sull'unità standard a seguito della certificazione del dispositivo su TENAA.

Xiaomi Redmi Note 11: scheda tecnica

Quindi, sulla base delle specifiche tecniche trapelate su TENAA, scopriamo che il Redmi Note 11 si caratterizza per un display da 6,6 pollici con risoluzione pari a 1.080 x 2.400 pixel ed aspect ratio di 20:9. Il pannello pare sia stato realizzato in tecnologia OLED: il leakster Digital Chat Station ritiene però che si tratti di un errore, essendo previsto uno schermo LCD (per il modello Pro, invece, si concorda in merito al display OLED).

Sempre secondo DCS, il lettore di impronte digitali non sarebbe collocato al di sotto del display, bensì lungo il profilo dello smartphone. Purtroppo, su TENAA non sono state pubblicate immagini del dispositivo e quindi, al momento, è impossibile verificare questo dettaglio.

La configurazione della fotocamera sul retro appare “scarna e deludente”, con un modulo principale da 16 MP ed una fotocamera secondaria da 5 MP. Questo è ben al di sotto della fotocamera da 108 MP del modello Pro. Non è tutto: Redmi Note 11 risulta alimentato da un chipset Dimensity 810 , la versione “depotenziata” del Dimensity 920 rintracciabile sul fratello maggiore.

Vi è poi un'ampia gamma di configurazioni RAM / storage elencate su TENAA: 4/6/8/12 GB di RAM e 64/128/256/512 GB di spazio d'archiviazione (non si esclude l'espansione tramite microSD). Terminiamo chiamando in causa la batteria da 4.900 mAh, con possibilità di ricarica a 33 W (a differenza dei 120 W di Xiaomi Redmi Note 11 Pro).