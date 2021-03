Dopo il lancio ufficiale in Europa, finalmente sono noti i prezzi e la disponibilità sul nostro mercato dei nuovi Xiaomi Redmi Note 10. Prezzi più che interessanti, per smartphone dall’elevato potenziale.

Xiaomi Redmi Note 10: prezzo e uscita in Italia

Una serie di device che ha subito attirato l’attenzione per le sue caratteristiche. Adesso, con la conferma dei prezzi, l’hype è ancora più elevato.

Nello specifico, Redmi Note 10 sarà disponibile in Italia nella configurazione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna a 229,90€.

Redmi Note 10 Pro invece arriverà in tre diverse configurazioni:

6GB + 64GB al prezzo di 299,90€

6GB +128GB al prezzo di 329,90€

8GB +128GB al prezzo di 349,90€

Gli smartphone saranno resi disponibili in vendita entro fine marzo. Entusiasmo da parte di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:

“Dopo la strepitosa accoglienza offerta a Redmi Note 9, desideriamo proseguire sulla strada dell’innovazione alzando l’asticella della fascia media. Con la famiglia Redmi Note 10 sono certo sorprenderemo ancora una volta i consumatori italiani, non solo per la combinazione di elevate performance e design rinnovato, ma anche e soprattutto per il prezzo altamente competitivo.”

Al momento, abbiamo in test Redmi Note 10 Pro e le nostre prime impressioni sono state più che positive. Se vuoi scoprire in anteprima la disponibilità dei nuovi device e le promozioni collegate, non devi far altro che iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net (lo trovi a questo indirizzo). Renderemo noto ogni dettaglio, appena disponibile!

