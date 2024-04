Xiaomi Redmi Buds 4 Active in offerta: il prezzo scende a soli 25€

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono auricolari true wireless (TWS) economici pensati per chi cerca un’opzione affidabile e a buon prezzo nel mercato audio. Offrono un design minimalista con una custodia di ricarica a forma di ciottolo disponibile in due colori: Bianco Aria e Nero Basso​.

Oggi sono in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo: con lo sconto dell’11%, li paghi solamente 25€.

Dal punto di vista delle prestazioni, i Redmi Buds 4 Active sono dotati di driver dinamici da 12mm che forniscono una firma sonora orientata verso i bassi, particolarmente apprezzata da chi ama la musica vibrante ed energica.

Per quanto riguarda le funzionalità, questi auricolari supportano il Bluetooth 5.3, assicurando una connessione stabile e rapida fino a dieci metri di distanza. Dispongono inoltre del Google Fast Pair per un accoppiamento senza problemi con i dispositivi Android, rendendo il processo di configurazione semplice e intuitivo​.

I Redmi Buds 4 Active sono anche progettati per l’uso attivo con una classificazione IPX4, il che significa che possono resistere a spruzzi e sudore, rendendoli una buona scelta per l’attività fisica​. La durata della batteria è robusta, con gli auricolari che offrono fino a cinque ore di riproduzione con una singola carica e fino a 30 ore totali con la custodia di ricarica​.

Sebbene gli auricolari non offrano funzioni avanzate come la cancellazione attiva del rumore, includono la Cancellazione del Rumore Ambientale che è progettata per ridurre i rumori di fondo e migliorare la qualità delle chiamate in ambienti rumorosi​.

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono progettate per garantire prestazioni solide e funzionalità pratiche a un prezzo molto competitivo. Non perdere questa offerta e acquistale subito risparmiando!