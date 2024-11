Xiaomi Redmi Buds 4 Active: auricolari wireless con qualità prezzo top (15€)

Se vuoi degli auricolari wireless di ottima qualità spendendo il meno possibile devi sicuramente avvalerti di questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 15,90 euro, invece che 29,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 47% che dunque adesso ti permette di risparmiare davvero molto. Si tratta però di un’offerta a tempo e quindi devi essere velocissimo. Con queste cuffiette Bluetooth riuscirai ad ascoltare la musica in modo eccellente e potrai anche guardare video e fare chiamate senza disturbi.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active: a questo prezzo un best buy

Non ci sono dubbi, è chiaramente il prezzo che fa luccicare gli occhi, ma non è l’unica cosa interessante. Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono auricolari wireless di qualità, con un suono preciso e dettagliato, fatto di bassi potenti e alti e medi ben bilanciati. Hanno driver dinamici da 12 mm e una connessione Bluetooth 5.3 eccezionale che riduce al minimo la latenza risultando impercettibile. Sono anche molto comode, con inserti in silicone che isolano bene dal rumore esterno.

Godono della cancellazione del rumore, abbinata a microfoni sensibili, che ti permetteranno di fare chiamate senza interferenze e disturbi di sottofondo. Inoltre sono impermeabili con certificazione di grado IPX4, per cui li puoi indossare anche mentre fai sport. E possiedono una super batteria che gli dona un’autonomia di ben 5 ore con una sola ricarica e 28 ore con la custodia.

Fai alla svelta, non aspettare troppo o rischi che l’offerta svanisca. Vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 15,90 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.