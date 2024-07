Xiaomi Redmi 13C a PREZZO RIDICOLO su eBay

Se stai cercando uno smartphone economico che non rinunci a prestazioni allora sei fortunato. Infatti, proprio in questo momento, il fantastico Xiaomi Redmi 13C è tuo a soli 118,90€. La versione in promozione è quella da 8GB di RAM e 128GB di ROM.

In altre parole, con questo telefono puoi fare veramente di tutto, da produttività a intrattenimento senza problemi. La consegna gratuita è inclusa nella promozione. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal in pochi e semplici click, senza finanziamenti.

Xiaomi Redmi 13C: la scelta perfetta per risparmio e prestazioni

Prendi il volo e atterra su eBay per approfittare di questa offertona. Protagonista lo Xiaomi Redmi 13C, oggi a prezzo speciale. Nonostante il prezzo così basso si presenta con un display da 6,74 pollici di tutto rispetto. Super fluido, è dotato di un refresh rate a 90Hz per un’esperienza appagante.

La tripla fotocamera da 50MP assicura scatti pazzeschi grazie anche ai nuovi filtri divertenti con la funzione filmCamera. La batteria da 5000 mAh garantisce prestazioni incredibili, per un’autonomia senza pari. Pensa, arriva a riprodurre video per circa 23 ore non-stop.

La ricarica rapida a 18W porta il livello di batteria al 100% in poco tempo. Gestisci tutto supportato da un processore Octa-Core potente e versatile. Acquista ora il Redmi 13C a soli 118,90€.