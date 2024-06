Xiaomi Redmi 12, prezzo bomba: con il codice sconto è (quasi) regalato

Il Xiaomi Redmi 12, nella sua elegante colorazione Sky Blue, è attualmente disponibile su eBay al prezzo speciale di 127€ utilizzando il codice sconto “SMARTPHONE24”. Questo smartphone si distingue per le sue eccellenti caratteristiche tecniche, offrendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Il Redmi 12 è dotato di un ampio display IPS LCD da 6,79 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2460 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Questo schermo, grazie alla tecnologia AdaptiveSync, adatta la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva.

Sotto il cofano, il Redmi 12 monta il processore MediaTek Helio G88, un chipset octa-core con una combinazione di core ad alte prestazioni e core efficienti dal punto di vista energetico. Questa configurazione, abbinata a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, assicura prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane, dalla navigazione web ai giochi. Anche i giochi più esigenti come PUBG Mobile e Call of Duty sono gestibili tranquillamente.

Nel complesso, uno smartphone decisamente interessante con un rapporto prezzo-prestazioni impressionante. Per tutti questi motivi, ti suggerisco vivamente di non farti scappare questa offerta: usa il codice sconto “SMARTPHONE24” e portatelo a casa a soli 127€! Come sempre, ti ricordo che se lo desideri potrai pagarlo in tre rate usando PayPal come metodo di pagamento.