Xiaomi pronta a lanciare il suo primo monitor 4K

Il primo monitor 4K di Xiaomi verrà lanciato il 4 dicembre prossimo. Di fatto, sappiamo che la compagnia vende pannelli da un po' di tempo. L'azienda offre più modelli in Cina e nel resto del mondo, tutti molto validi e aventi grandi performance.

Cosa sappiamo sul primo monitor 4K di Xiaomi?

Secondo i nuovi teaser emersi in rete, è tutto pronto per il debutto del suo primo monitor 4K nel suo paese d'origine. L'account Weibo ufficiale di Mi Notebook ha annunciato oggi il lancio del primo monitor avente risoluzione 4K di Xiaomi. Questo prodotto sarà presentato il 4 dicembre.

Seguendo un paio di teaser condivisi dal suddetto profilo, questo prossimo monitor sarà rivolto ai professionisti. Oltre alla risoluzione 4K, il display supporterà anche il 99% della gamma di colori Adobe RGB e DCI-P3, rispettivamente.

Uno dei trailer ci permette di dare un'idea approssimativa del design del prodotto. L'immagine mostra un pannello avente una cornice inferiore relativamente più grande rispetto ai lati e alla parte superiore. A parte questo, non siamo riusciti a decidere se la scocca è in plastica o in metallo. Inoltre, l'immagine non mostra il supporto sul quale poggerà.

Detto questo, sarà annunciato sabato, pertanto non vediamo l'ora di saperne di più su questo device tramite trailer e poster ufficiali nei prossimi giorni.

Dunque, fateci sapere le vostre aspettative sul primo monitor 4K di Xiaomi nella sezione commenti qui sotto. Inoltre vi sfidiamo: quale sarà il suo prezzo ufficiale? A quale target di utenti si rivolgerà? Gamers o professionisti? O sarà un gadget dedicato all'utenza consumer? Restate connessi per essere sempre aggiornati in merito.