Xiaomi presenta 7 nuovi dispositivi: smart TV, auricolari, robot e smartwatch

Il parco di prodotti smart Xiaomi si espande, con sette nuovi dispositivi AIoT che – nell’ambito della sua strategia Human x Car x Home – promettono di semplificare attività quotidiane, migliorare la salute personale e portare soluzioni più intelligenti nell’ambiente domestico. Si tratta di: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, Xiaomi TV Max 100 2025, Xiaomi TV Max 85 2025, Xiaomi Buds 5, Xiaomi Smart Band 9 e una versione aggiornata di Xiaomi Watch 2.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro

Il primo dispositivo presentato è Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, disponibile a 649,99 euro a partire dal 10 dicembre. Dotato di una base all-in-one aggiornata con sistema di lavaggio automatico del mop pad ad alta temperatura, è stato progettato per chi desidera una casa pulita con il minimo sforzo. Gli utenti possono personalizzare le temperature dell’acqua per il lavaggio del mop e impostare l’asciugatura ad aria calda, che lo asciuga in appena tre ore.

Tra le caratteristiche più interessanti c’è l’innovativo braccio mop estendibile, che permette di raggiungere angoli e bordi più difficili, A ciò si aggiunge la potenza di aspirazione di 8000Pa, in grado di sollevare e rimuovere senza sforzo la polvere, peli di animali domestici e sporcizia. Xiaomi Robot Vacuum X20 evita gli ostacoli grazie a un’avanzata tecnologia, riducendo al minimo il rischio di collisioni. È alimentato da batteria da 5200 mAh, che garantisce fino a 120 minuti di pulizia continua.

Poi c’è Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro: le funzionalità avanzate lo rendono ideale per ambienti di grandi dimensioni. È dotato di stazione base all-in-one in cui il dispositivo svuota automaticamente il serbatoio in 13 secondi, pulendo automaticamente il mop. La potenza di aspirazione è pari a 7000Pa con quattro livelli di aspirazione regolabili.

Anche questo modello include tecnologia avanzata di evitamento degli ostacoli per aggirare i mobili. La batteria è di 5200 mAh, che garantisce fino a 160 minuti di pulizia continua, ottimo per sessioni prolungate. È possibile, inoltre, controllarlo tramite l’app Xiaomi Home. Il prezzo è di 499,99 euro e sarà disponibile dal 10 dicembre.

Immagini

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Xiaomi TV Max 100 2025 e Max 85 2025

Due nuovi modelli di smart TV, per un’esperienza home theater interessante: entrambi sono dotati di display QLED ultra-grandi, con risoluzione 4K UHD, accuratezza cromatica DCI-P3 (Typ.) del 94%, che restituisce immagini vivide e refresh rate di 144 Hz. Non solo: le due TV sono dotate di Dolby Vision e Dolby Atmos , per immagini cinematografiche e suono coinvolgente, oltre che di una modalità Filmmaker e HDMI 2.1 con VRR e AMD FreeSync Premium, per un’esperienza di gioco fluida.

Ciò che davvero contraddistingue i modelli è l’elaborazione AI potenziata, con design senza bordi e l’integrazione di Google TV. L’azienda ha introdotto anche il controllo tramite Xiaomi Watch 2. Xiaomi TV Max 100 2025 sarà disponibile a 1999,99 euro, mentre il modello 85 2025 a 1299,99 euro. Per entrambi non è stata ancora stabilita una data di lancio: Xiaomi ha tuttavia affermato che sarà “prossimamente".

Immagini

Xiaomi Buds 5, auricolari per content creator

Nel portafoglio dell’azienda cinese anche un nuovo modello di auricolari: si tratta di Xiaomi Buds 5, che offre audio di livello premium con driver a doppio magnete da 11mm, regolazione Harman AudioEFX, certificazione Qualcomm aptX™ Lossless e Hi-Res Audio, che restituiscono un suono nitido e coinvolgente. Gli auricolari sono particolarmente leggeri e dispongono di cancellazione attiva del rumore a banda larga avanzata, con modalità personalizzabili e opzioni adattive AI.

Anche l’audio delle chiamate, promette l’azienda, sarà cristallino in tutte le condizioni – comprese quelle di vento a 12 m/s – grazie al triplo microfono e alla registrazione audio integrata. Ideale soprattutto per chi lavora con i video, ad esempio i content creator. Molto grande la batteria, che garantisce riproduzione fino a 39 ore. Non mancano, infine, i controlli tattili intelligenti. Il prezzo di Xiaomi Buds 5 è di 99,99 euro, già disponibile a partire da oggi.

Immagini

Xiaomi Smart Band 9 e Xiaomi Watch 2

Completano la nuova offerta due smartwatch. Il primo è Xiaomi Smart Band 9 che promette prestazioni superiori. Il modello è dotato di batteria da 233 mAh che garantisce fino a 21 giorni di utilizzo abituale; ci sono, poi, oltre 150 modalità sportive che lo rendono il perfetto compagno per gli amanti del fitness. Completano il pacchetto le funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e del sonno, unite a funzioni dinamiche come il motore lineare per vibrazioni personalizzate e oltre 200 quadranti personalizzabili. È disponibile da oggi, a 39,99 euro.

Ultimo, ma non per importanza, è Xiaomi Watch 2 che torna in una versione aggiornata introducendo una nuova variante di colore: Titan Gray. Xiaomi Watch 2 include ora software e funzionalità aggiornati, che verranno estesi anche ai modelli precedenti. Tra questi ci sono dieci nuovi quadranti e la nuova funzione Pet Park che incoraggia gli utenti a rimanere in movimento premiando i passi con opzioni per accudire un animale virtuale domestico.

Funzionerà un po’ come i vecchi Tamagotchi: gli utenti potranno vedere i propri animali crescere ed evolversi in base alle attività quotidiane registrate dallo smartwatch. Inoltre, Xiaomi Watch 2 offre la possibilità di controllare Xiaomi TV Max Series 2025 tramite una funzione remota di telecomando e di accedere a lezioni di boxe interattive tramite l’app Mi Fitness. Anche Xiaomi Watch 2 è disponibile a partire da oggi al prezzo di 169,99 euro.

Immagini

Xiaomi Watch 2

Tutti e sette i nuovi dispositivi sono disponibili per l’acquisto sui canali ufficiali di Xiaomi e presso i rivenditori autorizzati.