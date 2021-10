Xiaomi prende la corona e supera APPLE e SAMSUNG

In Xiaomi c'è un motivo per aprire una bottiglia di champagne e festeggiare il nuovo successo: gli analisti di Strategy Analytics hanno classificato l'azienda cinese al primo posto per quanto concerne le spedizioni di nuovi smartphone 5G consegnati al mercato europeo nel terzo trimestre di quest'anno.

Xiaomi al vertice della categoria nelle spedizioni di telefoni 5G

Per capire quale successo abbia ottenuto Xiaomi nel conquistare il segmento degli smartphone 5G, diciamo che un anno fa la quota dell'azienda era del 4,3%. Gli analisti prevedono che l'OEM cinese diventerà il leader nell'Europa centrale e orientale entro la fine del 2021.

Inoltre, nessuno sarà in grado di spingere la società fuori dalla vetta del mercato dei telefoni 5G in questa regione nel corso del prossimo anno. Gli esperti concordano sul fatto che il successo di Xiaomi è solo in parte dettato dalla caduta di Huawei, nonché dal rilascio di modelli come il Mi 11 e il Redmi Note 9T 5G, campione di vendite.

Il secondo posto è stato preso da Apple con una quota del 26% grazie alla linea iPhone 12. La Top-3 è stata chiusa da Samsung, la cui quota nel terzo trimestre di quest'anno è stata dell'11,5%, tre volte inferiore rispetto all'anno precedente (34,3%).

Il quarto posto di Realme può essere considerato un successo; il sub brand di OPPO controlla il 7,9% del mercato degli smartphone 5G nell'Europa centrale e orientale. Giusto per fare un confronto, un anno prima, la sua quota era solo dello 0,9%. OnePlus è anche tra i primi cinque, con i suoi terminali 5G che rappresentano il 2,5% del mercato, ovvero l'1,8% in meno rispetto all'anno precedente.

“Xiaomi è il principale fornitore di smartphone Android 5G a livello globale nel terzo trimestre del 2021; ed è il principale fornitore di smartphone 5G in generale nell'Europa centrale e orientale; ” afferma Ville-Petteri Ukonaho, Direttore associato di Strategy Analytics. “Le spedizioni di smartphone 5G di Xiaomi sono cresciute oltre Apple e Samsung nel corso dell'ultimo anno; per prendere il primo posto negli smartphone 5G nella regione”.

“Si prevede che Xiaomi manterrà la sua leadership nella regione dell'Europa centrale e orientale per l'intero 2021; e rimarremo il leader nella spedizione di smartphone 5G nel 2022“, afferma Yiwen Wu, Senior Analyst presso Strategy Analytics. “L'azienda sta sfruttando l'assenza di Huawei; così come il proprio portafoglio di smartphone 5G a prezzi accessibili di alta qualità, come il Redmi Note 9T 5G e il Mi 11 5G.”