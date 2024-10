Xiaomi potrebbe lanciare il primo smart ring regolabile, che si adatta a tutte le taglie

Scegliere la misura giusta per gli anelli smart potrebbe rivelarsi una sfida. Non a caso aziende come Samsung mettono a disposizione un “sizing kit” che include un campione di ogni taglia disponibile. Xiaomi potrebbe essere sulla strada giusta per estirpare alla radice il problema: uno smart ring in grado di adattarsi automaticamente alla misura del dito.

Come funziona il nuovo meccanismo Xiaomi

Prima di entrare nel dettaglio, è bene precisare che si tratta solamente di rumor: ad oggi, infatti, l’azienda cinese non ha mai annunciato di essere al lavoro sullo sviluppo di uno smart ring, come invece affermano alcune indiscrezioni trapelate online. Anche questa notizia, quindi, è da prendere sempre con le pinze, seppur scovata tramite un brevetto ufficiale.

L’anello smart di Xiaomi mira a risolvere il problema delle diverse taglie integrando un innovativo design auto-regolabile, come svela un recente brevetto. Secondo quanto pubblicato sulla piattaforma China National Intellectual Property Administration (CNIPA), l’anello incorpora un materiale elastico, probabilmente PVC o gomma, insieme a un meccanismo a molla che gli consente di cambiare dimensione in modo dinamico.

Potenzialmente, quindi, lo smart ring di Xiaomi potrebbe essere in grado di adattarsi a chiunque, indipendentemente dall’età o dalle dimensioni del dito. Ma a fare notizia non è soltanto la flessibilità, bensì anche le funzionalità avanzate di cui sarebbe dotato. Il brevetto descrive in dettaglio il supporto per Wi-Fi, oltre a una gamma di reti cellulari (da 2G a 5G), NFC e UWB, insieme a un’impressionante presenza di sensori: di prossimità, luce, accelerazione, giroscopio, magnetici e di temperatura.

Con questo arsenale tecnologico sulle spalle, l’anello smart di Xiaomi potrebbe facilitare il monitoraggio della salute e la comunicazione con altri dispositivi, ad esempio controllando la fotocamera del telefono.