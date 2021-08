Xiaomi potrebbe acquisire una partecipazione nell'unità di veicoli elettrici di China Evergrande: questo è quanto si evince in queste ore da un recente report trapelato online.

Xiaomi acquisirà una quota di Evergrande?

Il China Evergrande Group, uno sviluppatore immobiliare cinese, è in trattative con Xiaomi e altre società di investimento sostenute dallo stato di Shenzhen per vendere una parte della sua partecipazione nella sua unità di veicoli elettrici.

Secondo un rapporto di Reuters, Evergrande sta cercando di vendere parte della sua quota del 65% nel gruppo Evergrande New Energy Vehicle (NEV), secondo quanto si apprende da fonti vicine alla questione. Al momento, il NEV ha una capitalizzazione di mercato di 12,5 miliardi di dollari USA e una fonte ha affermato che il colosso tecnologico cinese e le società di investimento stanno cercando di acquistare una quota di minoranza significativa nel business. Sfortunatamente, Evergrande, Xiaomi e i regolatori statali delle risorse devono ancora offrire commenti in merito.

Secondo le fonti, le trattative per l'acquisizione delle quote sarebbero ancora agli inizi e potrebbero subire anch'esse modifiche. All'inizio di questo mese, Evergrande ha dichiarato di essere in trattative con diversi investitori indipendenti di terze parti per la proposta di vendita di alcuni asset, che includevano le quote della sua unità New Energy Vehicle. Questa mossa è uno sforzo per ridurre i suoi debiti.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi ha recentemente aumentato i suoi investimenti nella tecnologia dei veicoli elettrici da quando ha rivelato il suo piano da 10 miliardi di dollari USA per entrare nel mercato delle smart car EV. La notizia è arrivata dopo che Apple e Huawei avevano espresso interesse verso l'industria automobilistica in più occasioni.

Quindi, la nuova acquisizione potrebbe dare a Xiaomi impianti di produzione di veicoli elettrici per la propria attività automobilistica; staremo a vedere.

