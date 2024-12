Xiaomi POCO C75: solo 113€ al Black Friday Amazon

Lo Xiaomi POCO C75 è un ottimo smartphone, pensato per chi vuole prestazioni sciolte senza dover spendere una fortuna. Infatti, grazie a questo dispositivo puoi far tutto quello che essenzialmente si fa con un telefono, e lo fai bene. Chiamate, navigazione, chat e acquisti online. Tuttavia non disdegna nemmeno video e giochi. Oggi lo acquisti a 113€, invece di 149,90€.

Si tratta di un’offerta disponibile solo su Amazon in occasione del Black Friday. Tra l’altro oggi è l’ultimo giorno. Quindi il consiglio è quello di approfittarne adesso, finché sei ancora in tempo. Con Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Xiaomi POCO C75: lo smartphone tuttofare che costa poco

Lo Xiaomi POCO C75 è un ottimo smartphone tuttofare in grado di regalare grandi soddisfazioni a chi lo utilizza. Dotato di 6GB di RAM è estremamente fluido, perfetto anche per il multitasking. Con 128GB di ROM offre tutto lo spazio necessario per installare app, giochi e archiviare contenuti multimediali.

Inoltre, grazie all’ampio display da 6,88 pollici, puoi goderti contenuti perfetti con colori vivaci e una luminosità importante anche sotto la luce del sole. La doppia fotocamera, con obiettivo principale AI da 50MP, regala scatti professionali anche senza essere professionisti della fotografia.

Acquista ora il POCO C75 a 113€, invece di 149,90€.