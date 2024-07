Xiaomi Pad 6S Pro con Snapdragon 8 Gen 2: nuovo MINIMO su Amazon

Lo Xiaomi Pad 6S Pro è il tablet Android da prendere per ottenere prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet di Xiaomi che diventa un vero e proprio best buy in questo momento. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Pad 6S Pro: un best buy tra i tablet

Lo Xiaomi Pad 6S Pro è uno dei migliori tablet sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display da 12,45 pollici con risoluzione 3K, con rapporto tra le dimensioni di 3:2, oltre al potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una garanzia assoluta di prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono poi 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 10.000 mAh, con possibilità di utilizzare la ricarica rapida da 120 W. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Il tablet è dotato di 6 altoparlanti. C’èanche una variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, lo Xiaomi Pad 6S Pro è disponibile al prezzo scontato di 499 euro, raggiungendo il minimo storico. Il tablet è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.