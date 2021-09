Xiaomi ha un evento in calendario per il 15 settembre; uno dei prodotti che dovrebbero essere annunciati durante lo show di portata globale è il Mi Pad 5 svelato in Cina poche settimane or sono. Anche se non ci sono ancora conferme che il tablet sarà annunciato quel giorno per il mercato internazionale, possiamo confermare che il il nuovo prodotto otterrà infatti una distribuzione globale grazie ad un video unboxing che è stato oggi caricato su Internet.

Xiaomi Mi Pad 5: ecco quando arriverà in Europa

Il video è stato caricato su Instagram dal negozio bielorusso NSV.by. Lo store ha anche pubblicato un post su una nota piattaforma di social media in cui affermava che il Mi Pad 5 era già disponibile per il preordine.

Nella clip che è stata ripubblicata su Twitter da Xiaomiui, vediamo invece che lo Xiaomi Mi Pad 5/Pad 5 arriverà in una scatola bianca proprio come la variante cinese. Tuttavia, questa box sembra essere significativamente più spessa di quella venduta in Asia, grazie agli accessori inclusi come il caricabatterie e il cavo USB.

Xiaomi Tab 5 Global Unboxing leaked by Belorussian retailer https://t.co/Tgtyp5jpal.



Source (IG):https://t.co/uvIOmYmep1

Source:https://t.co/CjXqH4EwVK pic.twitter.com/5AgG938PI5 — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) September 4, 2021

La pellicola presente sulla parte superiore del tablet mostra alcune delle specifiche tecniche del tablet; in primis citiamo la risoluzione WQHD +, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, quattro altoparlanti stereo, un processore Snapdragon 860 di Qualcomm e una batteria a doppia cella da 8720 mAh. Il video mostra anche che la versione globale del Mi Pad 5 sarà disponibile in due colorazioni: una bianca e una nera.

Il negozio ha fissato un prezzo di BYN 1199 (~ $ 479) sul tablet; il costo si riferisce alla variante da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Da notare che tale prezzo è significativamente più alto di quello previsto per il mercato cinese di CNY 1999 (~ $ 310) in Cina. Bisognerà attendere il lancio globale per saperne di più; restate connessi con noi.

