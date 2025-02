Xiaomi Watch S4 sta arrivando: sarà elegantissimo ma costerà di più

Xiaomi Watch S4 è ormai pronto per ritagliarsi una posizione di rilievo nel mercato globale degli smartwatch, dopo il lancio avvenuto in Cina lo scorso anno.

Tuttavia, Xiaomi non ha ancora condiviso dettagli ufficiali ma alcune fonti interne hanno già rivelato informazioni chiave su prezzo, design e specifiche tecniche della versione globale.

Xiaomi Watch S4: scheda tecnica e prezzo

Esteticamente, Xiaomi Watch S4 mantiene lo stesso design premium del modello cinese, con un quadrante circolare e una struttura in metallo elegante e sottile. Come la versione originale, sarà compatibile con cinturini intercambiabili, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare lo stile in base alle proprie preferenze.

Dal punto di vista tecnico, Xiaomi Watch S4 si distingue per un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità massima di 2.200 nits per una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. La smartwatch supporta Bluetooth 5.3 ed NFC, mentre la batteria da 486 mAh promette un’autonomia fino a 15 giorni con una singola carica. Non manca la certificazione 5ATM, che rende questo orologio resistente all’acqua.

Tra le caratteristiche più interessanti dello smartwatch Xiaomi ci sono il microfono e gli altoparlanti integrati, che permettono di effettuare e ricevere chiamate previo abbinamento allo smartphone tramite Bluetooth. La compatibilità si estende sia ai dispositivi Android (8.0 e versioni successive) che iOS (12.0 e versioni successive). Il cinturino in gomma regolabile assicura poi il massimo comfort.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute e del fitness, Xiaomi Watch S4 è dotato di una vasta gamma di sensori, che ad esempio consentono di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, e supporta sistemi di navigazione satellitare come GPS, Beidou, Galileo e GLONASS. Nel mercato globale, Xiaomi Watch S4 dovrebbe arrivare ad un prezzo di 159 euro per la versione Bluetooth ma, ovviamente, stiamo parlando di informazioni che ancora non sono state confermate ufficialmente dall’azienda.