Secondo quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che i proprietari di motli smartphone Xiaomi si lamentino del problema di risposta del touch screen dei loro dispositivi.

Xiaomi: cosa succede ai telefoni dell'azienda?

Stando a quanto riferito, alcuni dei nuovi prodotti di casa Xiaomi soffrono di problemi di risposta al tocco e il motivo alla base di questo problema non è ancora stato risolto. Inoltre, il bug sembra che non sia limitato ad un solo telefono, ma pare che molte persone riscontrino tale difetto.

Un thread su Reddit, che risale a circa due mesi fa, parla dei seguenti telefoni che hanno problemi di risposta del touch screen:

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Lite;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 9S.

Non abbiamo modo di confermare i problemi ai suddetti gadget, ma i rapporti indicano che i telefoni stanno affrontando problemi abbastanza solo di recente, anche se parliamo solo di un piccolo numero di device che eseguono la MIUI dell'azienda. Ipotizziamo che un firmware rilasciato nelle scorse settimane possa aver causato un simile bug, ma non ci sono prove a sostegno di ciò, per ora.

Alcuni utenti hanno provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica del proprio smartphone, ma anche questo non ha risolto il problema. Tuttavia, il riavvio del dispositivo sembra risolvere temporaneamente il problema, ma il guasto pare che si ripresenti abbastanza rapidamente.

Xiaomi ha confermato che il marchio è a conoscenza del problema di risposta del touch screen su alcuni dispositivi e ha anche aggiunto che presto verrà lanciato un aggiornamento con la correzione per vari dispositivi.

Attualmente, non ci sono indicazioni su quanto sia diffuso questo problema in quanto sono stati menzionati pochissimi problemi di sensibilità al tocco nei forum online. Tuttavia, la società ha riconosciuto il problema e ha promesso di risolverlo presto. Voi avete riscontrato un difetto simile a seguito di un update recente? Fatecelo sapere.

Xiaomi

Smartphone