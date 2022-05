Xiaomi Mix Fold 2: svelato il design del nuovo foldable

In queste ore è stato svelato il design di Xiaomi Mix Fold 2, il nuovo foldable prossimo al debutto. Sul suddetto dispositivo abbiamo letto veramente tante informazioni ma non abbiamo mai capito realmente come potrebbe essere il suo design. Adesso però, grazie ad un rumor emerso online, scopriamo che il terminale potrebbe avere questo aspetto.

Xiaomi Mix Fold 2: ecco cosa sappiamo

Sappiamo che i foldable sono la moda del momento: sono tanti i produttori di telefonia mobile che stanno realizzando le loro proposte, portando sul mrcato device unici, con caratteristiche premium e pieghe sempre più invisibili. Oltre a Samsung, la regina del settore, abbiamo Vivo, Huawei, OPPO, Honor, Xiaomi e molte altre aziende si uniranno presto a questo trend.

A proposito di quest’ultima, scopriamo che è entrata nel settore grazie al Mi Mix Fold presentato lo scorso anno. Ora la compagnia è pronta a lanciare l’erede che, secondo le indiscrezioni, leggiamo che potrebbe chiamarsi Mix Fold 2. Su questo device ne abbiamo lette davvero tante e adesso, un report di Kacper Skrzypek di XDA Developers ci fornisce un primo bozzetto prototipale del gadget.

Come detto, Skrzypek fa parte del team di XDA; la foto correlata all’interno del tweet dello sviluppatore non ci fornisce i dettagli esatti degli elementi ma è molto utile per capire, vagamente, come dovrebbe essere fatto il portatile. Non di meno, scopriamo che il modulo fotografico posteriore è di forma quadrata e non rettangolare.

Internamente troviamo uno schermo pulito, minimal e c’è solo un piccolo foro per la selfiecam al centro del pannello. Il nome in codice del pieghevole è Zizhan e leggiamo che questo avrà lo stesso display di Umi (il nome in codice del Mi 10); in poche parole, ci sarà un pannello Super AMOLED con refresh rate da 90 Hz, HDR 10+. Sotto la scocca potremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus prodotto da TSMC. Lo schermo esterno dovrebbe essere da 6,5″ e quello interno invece, da 8″.

