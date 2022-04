Xiaomi Mix Fold 2: ci sarà un nuovo schermo flessibile

Secondo quanto leggiamo in rete, sembra che lo Xiaomi Mix Fold 2 disporrà di un inedito pannello “Premium Flexible 2K”; la frequenza di aggiornamento dello stesso dovrebbe essere di 120 Hz e sembra che ci saranno diverse novità sotto la scocca.

Facciamo un passo indietro: l’OEM cinese ha presentato il suo primo pieghevole lo scorso anno. Si chiama Mix Fold e adesso si sta preparando per svelare la nuova iterazione di punta. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma i rumor emergono di settimana in settimana. Stando a quanto afferma un noto tispter su Weibo, conosciamo ora interessanti novità in merito al display del futuro dispositivo. Ma cosa ci aspettiamo?

Xiaomi Mix Fold 2: ecco le novità

A rivelare le notizie ci ha pensato l’insider tech cinese Digital Chat Station; l’uomo ha affermato che all’interno del device troveremo un pannello LTPO flessibile 2K e che le livree del prodotto saranno simili a quelle del modello precedente.

Non di meno, il foldable potrebbe avere doppio schermo (come il Mix Fold 1) con tecnologia a 120 Hz. La vecchia generazione era limitata a 60 Hz invece. Esternamente ci saranno delle curvature sul display e il look generale risulterà essere più accattivante, con un’estetica più sottile.

Dulcis in fundo, dobbiamo segnalare che il leakster non ha citato esplicitamente il foldable, ma dalla descrizione e dalle caratteristiche dichiarate, è ovvio che si riferisse al Mix Fold 2 di prossima uscita.

Dai report emersi in passato poi, scopriamo che il pieghevole next-gen disporrà del processore Qualcomm di punta (pensiamo allo Snapdragon 8 Gen 1) e che ci sarà sotto la scocca Android 12. La sua batteria dovrebbe essere di 5020 mAh con supporto per la wireless charging e la fast charging via cavo. Non pensiamo possa esserci la famigerata 120W, però.

Sul fronte fotografico infine, probabilmente vedremo tre sensori sulla back cover: 108, 13 e 8 Megapixel. Anteriormente, una selfiecam da 20 Mega.