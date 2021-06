Secondo quanto si apprende, sembra che il successore dello Xiaomi Mi Mix Fold arriverà presto sul mercato con processore Snapdragon 888, main camera da 108 Megapixel e molto altro ancora.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 è dietro l'angolo?

Il Mi Mix Fold ha finalmente fatto il suo debutto all'inizio di quest'anno tra tanto rumor e clamore. Ora, c'è un secondo telefono pieghevole Xiaomi in lavorazione, se si deve credere ad un nuovo rapporto proveniente dal leaker Weibo Digital Chat Station

Il tipster ha dichiarato che il suddetto device utilizzerà uno schermo pieghevole simile a quello visto finora. La parte successiva non è chiara a causa della traduzione automatica dal cinese all'italiano non tanto precisa, ma probabilmente intende affermare che ci sarà una classica configurazione dello schermo, simile a quella che si trova in altri device pieghevoli presenti in commercio. Probabilmente, con il nuovo modello ci sarà un design della cerniera rinnovato e alcuni altri miglioramenti minori presenti un po' ovunque.

Non siamo abbastanza sicuri di quale sia l'obiettivo finale di Xiaomi con questo nuovo pieghevole. Il Mi Mix è disponibile solo in di due Paesi (Cina e Vietnam) e il terminale non ha mai visto (ancora) una distribuzione su scala globale. Anche se ha un prezzo contenuto nel settore dei pieghevoli premium, i fan europei o americani di Xiaomi adorerebbero provare il primo pieghevole in assoluto del marchio. Si può solo sperare che questo nuovo dispositivo venga lanciato a livello globale, ma data la carenza globale di chip, le prospettive che ciò accada sembrano improbabili.

Sotto la scocca potrebbe poi esserci un processore Qualcomm Snapdragon 888 o – perché no – anche il futuro chipset Snapdragon 888 Pro che, stando a quanto si apprende, dovrebbe arrivare sul mercato internazionale nelle prossime settimane. Staremo a vedere.

