Xiaomi Mix Flip: come ottenere uno sconto di 400€ sul Mi Store

Tra le offerte del giorno sul Mi Store figura il pieghevole Xiaomi Mix Flip, in vendita a 999,90 euro invece di 1.299,90 euro grazie a uno sconto di 300 euro. In realtà, una volta aggiunto lo smartphone nella pagina del carrello, si può sfruttare il cosiddetto “coupon a sorpresa” per beneficiare di un extra sconto del 10%, per un importo finale di 899,91 euro, pari dunque a 400 euro di sconto.

Il coupon a sorpresa per l’acquisto del pieghevole Mix Flip di Xiaomi è disponibile fino alla mezzanotte di oggi, martedì 28 gennaio. Inoltre, è possibile contare sulla consegna gratuita a casa, sul reso entro 15 giorni e sul pagamento in 24 rate a interessi zero.

Come risparmiare 400 euro per l’acquisto dello Xiaomi Mix Flip

Prima di tutto occorre collegarsi al Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi, ed effettuare l’accesso con il proprio account. Se ancora non se ne ha uno, è possibile completare la registrazione di un nuovo profilo in un paio di minuti.

Ora vai alla pagina di acquisto dello smartphone Mix Flip, quindi esegui uno scroll verso il basso e premi sul pulsante Acquista Ora. Nella nuova pagina che si apre, clicca sulla voce Coupon, dopodiché aggiungi un segno di spunta accanto a Coupon a Sorpresa 10% OFF e premi sul pulsante Conferma.

Il sistema riconoscerà in automatico un extra sconto del 10%, portando l’importo finale del prodotto da 999,90 euro a 899,91 euro, rispetto al prezzo consigliato di 1.299,90 euro.

Ci sono poi ulteriori vantaggi, tra cui il trade in e la possibilità di acquistare in bundle la Xiaomi Smart Band 8 al prezzo scontato di 14,99 euro. Se hai un dispositivo usato, individua la sezione Trade In e fai clic su Aggiungere, dopodiché procedi con la valutazione del tuo dispositivo usato per guadagnare un ulteriore sconto.

E con questo è tutto: ti confermiamo che il coupon a sorpresa che offre un ulteriore 10% di sconto in carrello scade alla mezzanotte di oggi, così come i 300 euro di sconto iniziali.

