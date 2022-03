Xiaomi Mix 5: veloce in tutto, anche nella ricarica

Nei giorni scorsi, OPPO ha annunciato la sua ricarica rapida da 150 W e la ricarica rapida da 240 W al MWC. Questa tecnologia può caricare completamente un cellulare in 9 minuti. L'azienda rivela inoltre che la fast charge da 150 W entrerà in produzione di massa nel secondo trimestre di quest'anno. Successivamente, OnePlus, Realme e Oppo lanceranno modelli corrispondenti con questa features. Negli ultimi due anni, Xiaomi ha ottenuto risultati nel campo della ricarica rapida.

Ci sono oggi nuovi rapporti secondo cui il Mix 5, il prossimo fiore all'occhiello del brand asiatico, utilizzerà una caratteristica simile.

Xiaomi Mix 5: tutto quello che sappiamo

Poche ore fa, il popolare leakster Weibo, @DCS, ha dichiarato che Xiaomi sta lavorando su una ricarica ancora più potente di quella che abbiamo visto sulle ultime ammiraglie. Ha scritto: “La potenza attuale della grande batteria oltre la soluzione da 100 watt testata dalla nuova ammiraglia è di 150 W, ma la potenza nominale potrebbe essere maggiore”. Sebbene la traduzione sia un po' approssimativa, sembra suggerire che la compagnia stia testando una tecnologia per la ricarica più prestante.

Vale la pena notare che questa non è una features ancora in fase di sviluppo. Nei suoi commenti ha anche accennato al fatto che sarà probabilmente prodotta in serie nella seconda metà dell'anno.

Secondo la roadmap della società, la forza principale nella prima metà dell'anno saranno le serie di punta. La prima include Xiaomi 12, 12 Pro, 12X e Xiaomi 12 Ultra. Il 12 Pro è già dotato della fast charge da 120 W. La società cercherà di migliorare questo aspetto nella seconda metà dell'anno.

Nella seconda metà dell'anno sarà rappresentata dalla gamma Mix. L'anno scorso il CEO del brand ha chiarito il posizionamento della serie MIX. Non è l'ammiraglia definitiva per tutti gli utenti, ma arriverà con alcune nuove tecnologie innovative. Fra queste troviamo le fotocamere sotto lo schermo, la ricarica super veloce e così via.

Secondo questo piano, Mix 5 sarà il primo modello con ricarica rapida super 150W. Potrebbe anche arrivare con una nuova generazione di chip per la gestione dell'alimentazione auto-sviluppati.

Vale anche la pena ricordare che potrebbe debuttare nella seconda metà dell'anno. Questo smartphone dovrebbe essere dotato del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus prodotto a 4 nanometri da TSMC che ne migliorerà ulteriormente le prestazioni.