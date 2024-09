Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus: l'alternativa al Dyson che ti fa risparmiare

Il Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus, attualmente in offerta su eBay a 231,99€, grazie al codice sconto PSPRSETT24. E’ un aspirapolvere cordless potente e versatile, ideale per chi cerca un dispositivo tutto-in-uno per pulire efficacemente la casa.

Questo modello combina un’aspirazione potente con la capacità di lavare i pavimenti, grazie a un serbatoio dell’acqua da 250 ml, che lo rende ideale per superfici dure e tappeti leggeri.

L’aspirapolvere offre una potenza di aspirazione di 150 AW grazie al motore da 125.000 RPM, capace di rimuovere anche lo sporco più ostinato da tappeti e fessure del pavimento. La batteria da 3000 mAh garantisce fino a 65 minuti di autonomia in modalità Eco, perfetto per pulizie estese. Per chi ha bisogno di una carica extra, la batteria è rimovibile, consentendo di prolungare il tempo di utilizzo con una batteria di ricambio (acquistabile separatamente).

Tantissime gli assi nella manica che lo rendono una scelta pratica ed interessante, a partire dal comodo display TFT a colori, che mostra in tempo reale lo stato della batteria e la modalità di utilizzo, facilitando il controllo durante la pulizia. Inoltre, la spazzola principale è dotata di un design anti-groviglio a forma di V, che previene l’accumulo di capelli, rendendolo ideale per le famiglie con animali domestici.

Il sistema di filtrazione a 5 fasi cattura fino al 99,9% delle particelle più piccole, offrendo una pulizia accurata e riducendo la necessità di sostituzioni frequenti del filtro. L’aspirapolvere include anche una serie di accessori utili, come la spazzola elettrica per i tessuti e la bocchetta a lancia per raggiungere i punti più difficili.

Per tutte queste ragioni, ti suggerisco vivamente di non farti scappare questa offerta: le scorte stanno andando rapidamente in esaurimento, acquistalo subito per averlo ad un ottimo prezzo!