Xiaomi Mi Smart Scale 2: la bilancia intelligente oggi a soli 19€

Acquista la Bilancia Intelligente Xiaomi Mi Smart Scale 2 a soli 18,99 euro. Questo prezzo speciale lo trovi solo su eBay, il re dello shopping online. Si tratta di un’occasione imperdibile! Approfitta oggi stesso di questa fantastica offerta. Grazie a questo dispositivo potrai tenere sotto controllo il tuo peso e ogni tuo progresso registrando tutte le informazioni sul tuo smartphone tramite connettività Bluetooth.

Tra l’altro, oltre all’ottimo prezzo, con eBay hai anche inclusa la consegna gratuita direttamente a casa tua. All’interno della confezione trovi questa bilancia di ultimissima generazione. Esteticamente perfetta, si comporta come un ottimo complemento d’arredo da collocare dove preferisci. La sua precisione è così professionale da rilevare anche l’assunzione di un solo bicchiere d’acqua.

Xiaomi Mi Smart Scale 2: una bilancia intelligente al tuo servizio

La Bilancia Intelligente Xiaomi Mi Smart Scale 2 è ottima per te e per i tuoi oggetti. Infatti, puoi scegliere fino a due modalità di pesatura: persone e oggetti. Così saprai quanto pesa realmente la tua valigia prima di imbarcarla e dover pagare dei supplementi. Grazie all’app Mi Fit ottieni una rappresentazione della tua curva del movimento che indica in modo semplice e chiaro i cambiamenti del tuo corpo.

Inoltre, questa bilancia è dotata di uno speciale sensore che valuta l’equilibrio del tuo corpo. Migliora la tua vita e scopri tutte le altre sue potenti caratteristiche! Oggi puoi farlo spendendo veramente poco. A un prezzo ridicolo te la aggiudichi e la ricevi direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Allora vai subito su eBay e mettila nel carrello a soli 18,99 euro.

