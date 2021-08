Xiaomi Mi Pad 5 può eseguire l'app Pocket PC del Mi Mix Fold: questo è quanto viene riportato da un recente report in quese ore.

Xiaomi Mi Pad 5 può eseguire Pocket PC del Mi Mix Fold

Nel maggio 2021, l'OEM cinese aveva lanciato un nuovo aggiornamento per il suo primo smartphone pieghevole, il Mi Mix Fold, che lo ha trasformato in un PC portatile. Questa funzionalità è stata abilitata tramite una nuova app chiamata “Pocket PC”; ora si è scoperto che è anche compatibile anche con il tablet Mi Pad 5 appena lanciato dalla società asiatica.

Secondo il noto tipster @数码闲聊站 (alias DigitalChatStation), l'ultimo tablet del gigante tecnologico cinese è anche in grado di eseguire l'app Pocket PC dallo smartphone Mi Mix Fold.

Per chi non lo sapesse, la funzionalità del pocket PC ha permesso agli utenti di trasformare il proprio pieghevole in un PC portatile. La funzione offriva agli utenti una nuova interfaccia utente che assomigliava a quella di un computer, con anche un menu di avvio, una barra delle applicazioni e un centro di controllo.

Due caratteristiche degne di nota sono state la “finestra parallela” e “trascinamento della punta delle dita della finestra” che consentivano agli utenti di utilizzare più app sotto forma di finestre così da trascinare e rilasciare i contenuti da uno spazio all'altro, in un modo simile a quanto si può fare con un computer.

Ora, secondo quanto riferito, questa funzione è possibile averla anche sul Mi Pad 5. L'informatore ha anche aggiunto screenshot sul suo post su Weibo, un sito web di microblogging cinese, per mostrare l'app in esecuzione sul tablet.

Come suggerisce DigitalChatStation, il Mi Pad 5 Pro può essere utilizzato in modalità PC dopo aver installato l'app Pocket PC trasferita da Mi Mix Fold. Ha inoltre aggiunto che il porting non ha subito alcun bug e spera che un imminente aggiornamento della MIUI porterà questa funzionalità anche su altri prodotti della casa cinese.

