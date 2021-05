Xiaomi Mi Pad 5 conterrà una batteria dual-cell da 8520 mAh; questo è quanto trapelato dall’elenco 3C in queste ore.

Xiaomi Mi Pad 5: una capiente batteria sotto la scocca

Xiaomi ha aggiornato l’ultima volta la sua gamma di tablet nel 2018 e quindi si pensava che avesse abbandonato completamente il settore. Ma negli ultimi tempi, la società aveva lasciato intendere che avrebbe aggiornato la sua gamma di tavolette smart. Forse spronata dall’impennata nell’uso di tablet per l’e-learning e altri scopi a seguito della pandemia da Covid-19, l’azienda sta facendo di tutto per utilizzare una configurazione di punta per la futura gamma di tablet.

Grazie all’elenco 3C ora sappiamo le dimensioni della batteria a doppia cella presente nel nuovo prodotto premium. Il portale mostra che il terminale sarà dotato di una dual-cell con una potenza cumulativa di 8520 mAh. In effetti, ciascuna delle celle ha una capacità di 4260 mAh.

Sfortunatamente, Xiaomi deve ancora rivelare ufficialmente gli altri dettagli riguardanti il tablet di punta, ma il dispositivo tiene alta l’attenzione dei fan sul web. Si dice che sarà disponibile in due configurazioni: Mi Pad 5 e Pad 5 Pro. I modelli saranno alimentati rispettivamente dai chip MediaTek Dimensity 1200 e Snapdragon 870. La versione Pro si concentrerà sul mercato dei tablet di fascia alta attualmente occupato da iPad Pro e Huawei Mate Pad Pro.

Il Mi Pad 5 Pro dovrebbe inoltre essere dotato di uno schermo LCD con risoluzione 2K, capace di supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 240 Hz e anche il tocco di livello 4096. La versione Pro porterà il supporto per la penna stilo.

Inoltre, Xiaomi aveva precedentemente rivelato che svilupperà una MIUI specifica per i tablet. L’interfaccia presenterà una modalità PC palmare e avrà un’interfaccia incentrata sul PC che includerà il classico menu di avvio e il centro di controllo.

