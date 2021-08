Xiaomi Mi Mix 4 e i tablet della gamma Mi Pad 5 sono appena stati avvistati sul Google Play Console; questo suggerisce che ci sarà un rilascio globale a breve.

Xiaomi lancerà i nuovi tablet Mi Pad 5 in Europa

All'inizio di questa settimana, Xiaomi ha tenuto un evento di lancio in Cina per annunciare il telefono di punta Mi Mix 4 e la gamma di tablet Mi Pad 5. È stato riferito che entrambi i prodotti arriveranno in tutti i mercati internazionali. A suggerirci questo è l'avvistamento dei device all'interno del Google Play Console.

I modelli Mi Mix 4 e Mi Pad 5 in Cina non sono dotati di Google Mobile Services (GMS) poiché tale sistema è vietato nel paese. Pertanto, Xiaomi non richiede la certificazione di Google Play Console per il rilascio dei suoi prodotti in Cina.

La scorsa settimana, Agatha Tang, PR del prodotto di Xiaomi Global, ha rivelato che al momento la società non ha intenzione di rilasciare il Mi Mix 4 nei mercati globali.

Sebbene l'elenco della Play Console non garantisca un rilascio internazionale per i suddetti terminali, indica che potrebbero essere commercializzati al di fuori del territorio cinese.

Specifiche tecniche

Il Mi Mix 4 ha un display AMOLED FHD+ 120Hz da 6,67 pollici, una fotocamera sotto il display da 20 megapixel e una tripla fotocamera sul posteriore così ripartita: 108 megapixel + 13 megapixel (obiettivo ultrawide a forma libera) + 8 megapixel (teleobiettivo periscopio) . Lo Snapdragon 888 Plus alimenta il dispositivo con un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Ha una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W e la ricarica wireless da 50 W.

Il Mi Pad 5 alimentato da Snapdragon 860 supporta solo la connettività Wi-Fi, mentre il Mi Pad 5 Pro con Snapdragon 870 è disponibile nelle versioni Wi-Fi e 5G.

Entrambi i tablet hanno un display 2K da 11 pollici con tecnologia TrueTone che regola la luminosità del display con la luce ambientale. Questi tablet offrono quattro speaker alimentati da Dolby Atmos.

Xiaomi Mi Mix 4 visits Google Supported Devices list and Google Play Console listing. Global launch seems imminent.#Xiaomi #MiMix4 pic.twitter.com/RunjbaRhTZ — Mukul Sharma (@stufflistings) August 12, 2021

Il Mi Pad 5 ha una fotocamera posteriore da 13 megapixel, la versione solo Wi-Fi del Mi Pad 5 Pro ha un sistema a doppia lente da 13 megapixel + 5 megapixel (ultrawide) e il Mi Pad 5 Pro 5G ha una configurazione a doppia camera da 50 megapixel + 5 megapixel (ultrawide).

La line-up supporta una cover per tastiera magnetica e una stilo capacitiva. Il Mi Pad 5 ha una batteria da 8.720 mAh con ricarica rapida da 33 W, mentre i modelli Pro hanno una batteria da 8.600 mAh con ricarica rapida da 67 W.

