Il nuovo tablet Xiaomi Mi Pad 5 è appena stato avvistato all'interno del MIIT cinese, secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori. Il device sembra presente lo Snapdragon 870 di Qualcomm sotto la scocca.

Xiaomi Mi Pad 5: ci sarà il Qualcomm Snapdragon 870

Lo Xiaomi Mi Pad 5 è stato appena avvistato sul Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese da un noto insider su Weibo, un sito web di microblogging cinese. Il tablet supporterà il 5G tramite il SoC Qualcomm Snapdragon 870.

Secondo il noto informatore @数码闲聊站 (leggasi Digital Chat Station), il Mi Pad 5 del gigante tecnologico cinese è stato ufficialmente elencato nel Ministero dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT). Questo significa che il device verrà lanciato ufficialmente nel corso dei prossimi giorni.

All'inizio di questa settimana, avevamo riferito che il Mi Pad 5 sarebbe stato lanciato tra la metà e la fine di agosto 2021. Dalle indiscrezioni emerse sappiamo che il modello dovrebbe presentare un pannello display LCD FHD da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 px, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e campionamento tattile di 240 Hz.

In particolare, il noto insider ha anche aggiunto che il dispositivo arriverà in due varianti; una presenterà un SoC Qualcomm Snapdragon 870 e l'altra versione invece, sarà un prodotti di fascia “più bassa”, il quale, secondo quanto riferito, presenterà un SoC Snapdragon 860.

Non di meno, sarà presente il supporto per la stilo capacitiva e una cover tastiera (acquistabile separatamente) che aumenterà la produttività del device stesso.

Tenetepresente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con “un pizzico di sale”, per il momento e vi consigliamo di restare connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli in merito.

