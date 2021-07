I rendering CAD della tastiera del nuovo Mi Pad 5 di Xiaomi confermano il supporto allo stilo capacitivo. Di fatto, non è più una novità vedere che l'OEM cinese lancerà un nuovo tablet nel corso dell'anno corrente. Dovrebbe arrivare con il moniker Mi Pad 5, e il tablet conterrà specifiche di punta e un processore facente parte della serie Snapdragon 800 e un display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È emersa una nuova fuga di notizie che ci fornisce una prima occhiata a due degli accessori del tablet.

Xiaomi Mi Pad 5: il rivale di Huawei MatePad

L'indiscrezione arriva sottoforma di rendering CAD condivisi su Weibo da Digital Chat Station. Le immagini mostrano la cover tastiera del prossimo tablet dell'azienda. Secondo la fonte, il prodotto finale sarebbe leggermente diverso ma queste immagini dovrebbero darci un'idea di cosa aspettarci.

I rendering mostrano che la tastiera fungerà anche da custodia per il tablet. Come mostrato di seguito, ha un ritaglio per le fotocamere posteriori e uno slot per lo stilo capacitivo. C'è persino una penna con un design cilindrico inserita nello spazio. Ciò significa che il Mi Pad 5 supporterà l'input dello stilo, il primo per un dispositivo Xiaomi.

La tastiera stessa ha tasti in stile isola e non ha un trackpad come quello del nuovo Lenovo Xiaoxin Pad Pro o della Magic Keyboard dell'iPad Pro. Inoltre, piuttosto che un cavalletto o un design fluttuante come quello offerto dalla Magic Keyboard, la custodia del Mi Pad 5 ha quattro scanalature che permettono di bloccare il device nella posizione più congeniale.

Mentre la tastiera sarà un accessorio opzionale, non sappiamo se Xiaomi venderà il tablet con uno stilo compresa in confezione come fa Samsung con i suoi tablet di fascia alta. Tuttavia, siamo entusiasti e non vediamo l'ora che venga annunciato questo dispositivo. Quando arriverà, sfiderà artisti del calibro di Xiaoxin Pad di Lenovo e i nuovi tablet MatePad di Huawei. Non di meno, il nuovo Mi Pad è pronto a lanciare il guanto di sfida all'iPad di Apple.

