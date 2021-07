Xiaomi ha in serbo la nuova gamma di tablet sotto la serie Mi Pad; l'azienda cinese non ha ancora lanciato un dispositivo sotto questa divisione per molto tempo. Ora, ci sono voci incessanti sul marchio che si prepara a presentare la gamma Mi Pad 5 nelle settimane a venire.

Xiaomi Mi Pad 5: facciamo il punto

Ora, una nuova fuga di notizie proveniente da Digital Chat Station ha rivelato interessanti informazioni sui modelli ingegneristici della serie Mi Pad 5. Il device sarà disponibile in tre varianti: una con configurazione di fascia alta, un'altra con specifiche di fascia media e un terzo modello rivolto al segmento budget e di fascia bassa.

È stato anche rivelato che il modello premium sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 870 mentre il modello di fascia media includerà il SoC Snapdragon 860. Il tablet low-cost presenterà il processore midrange del chipmaker americano, lo Snapdragon 768G.

I modelli della line-up avranno tutti lo stesso design, le medesime dimensioni dello schermo e specifiche della fotocamera. L'unica differenza sostanziale fra i modelli riguarderà le prestazioni. I tablet del marchio dovrebbero essere dotati di display LCD da 11 pollici con una risoluzione dello schermo di 2560 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 120Hz e frequenza di campionamento del tocco di 240Hz.

I tablet verranno forniti con il supporto per la connettività 5G e si dice che siano tutti dotati di una batteria a doppia cella da 4.260 mAh, il ché ci porterà ad avere batterie da 8.720 mAh. È stato anche segnalato che il modello di fascia bassa sarebbe stato alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1200 che supporta anche la connettività 5G. Ma su questo rumor, non abbiamo ulteriori prove. Vi consigliamo di prenderlo con un “pizzico di sale”. I dispositivi dovrebbero avere un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale per la sicurezza dei dati degli utenti..

Xiaomi Mi Pad 5 è apparso ufficialmente presso il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT), indicando un lancio imminente. Di recente, è stato riferito che il tablet sarebbe stato lanciato entro la fine di agosto: restate connessi con noi, manca poco al debutto.

