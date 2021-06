Il prossimo telefono di punta del brand Xiaomi e il futuro tablet Mi Pad 5 hanno appena ricevuto la certificazione radio; questo è quanto trapelato da un noto tipster cinese online.

Xiaomi: nuovi leaks su un inedito flagship e sul Mi Pad 5

All'inizio della giornata di ieri, un noto informatore su Weibo, famoso Web di microblogging cinese, ha condiviso una serie di schermate che hanno rivelato la certificazione radio di due prodotti in arrivo da Xiaomi. Stiamo parlando di uno smartphone di punta prossimo al debutto e del Mi Pad 5.

Parlando prima del telefono di punta, @数码闲聊站 ha condiviso uno screenshot della certificazione radio del dispositivo, che apparentemente sembra che presenterà anche l'UWB. Per chi non lo sapesse, questa feature indica tecnologia di trasmissione a banda ultra larga.

È stata vista per la prima volta su iPhone 11 e Samsung Galaxy Note 20 per Android. Di fatto, l'UWB utilizza impulsi brevi per la comunicazione wireless. Ciò consente di trasmettere dati senza interferenze, con un'elevata velocità di trasmissione a un costo energetico inferiore e una maggiore precisione. In particolare, ha anche applicazioni nel settore dell'IoT e nei dispositivi di tracciamento ad alta precisione, come gli smart tag.

Arrivando al tablet, il colosso tecnologico cinese si starebbe preparando per il debutto del nuovo Mi Pad 5. Secondo il tipster, un dispositivo con il numero di modello “M2105K81C” ha già ricevuto la certificazione radio e questo modello farà parte dell'ultima generazione di tablet Xiaomi. In particolare, il tablet supporterà anche la rete 5G, quindi possiamo aspettarci un processore abilitato per il 5G da MediaTek e Qualcomm.

Rapporti precedenti avevano rivelato che il modello base sarà caratterizzato da un SoC MediaTek Dimensity 1200 mentre la variante Pro del tablet avrebbe sfoggiato il processore Qualcomm Snapdragon 870. Anche se queste sono solo speculazioni, vi invitiamo a prendere questo rapporto con “un pizzico di sale” per il momento.

