Lo Xiaomi Mi Pad 5 arriverà – probabilmente – tra parecchie settimane, ma ci sono ancora molte indiscrezioni riguardanti questo dispositivo.

Xiaomi Mi Pad 5: cosa sappiamo?

Secondo il leakster cinese @DCS, il Mi Pad 5 utilizzerà un design ad angolo retto del tutto simile a quello dell'iPad Pro di Apple. Ci sono anche indiscrezioni secondo le quali questo dispositivo sfoggerà un corpo sottile e leggero. Purtroppo, fino ad ora, non ci sono molte notizie attendibili sulle specifiche del tablet. La maggior parte dei rapporti non sono affidabili e si riferiscono a mere speculazioni.

Xiaomi ha ufficialmente confermato che questo terminale verrà lanciato nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, il mese o la data esatti sono ancora segreti. L'ultimo report emerso in rete suggerisce che il Mi Pad 5 arriverà soltanto ad agosto. Prima di adesso, ci sono state diverse segnalazioni che hanno suggerito che verrà lanciato in Cina a luglio. Ora invece si parla di agosto. Ecco perché è meglio prendere questi rumor con le dovute cautele e, come siamo soliti dire, con “un pizzico di sale“. Quando ci sarà un'informazione ufficiale da parte di Xiaomi, ve lo faremo sapere.

Xiaomi Mi Pad 5 verrà rilasciato in due varianti: ci sarà la versione base e quella Pro. Queste iterazioni verranno fornite, rispettivamente, con chip Qualcomm Snapdragon 870 e MediaTek Dimensity 1200. Secondo altri rapporti, sappiamo che ci sarà un'altra versione con il SoC Snapdragon 860.

Inoltre, questi tablet supporteranno la risoluzione 2K e disporranno del refresh rate a 120Hz e godranno del supporto per la penna attiva In-Cell. Inoltre, il device avrà una batteria dual-cell integrata da 4260 mAh (equivalente a 8720 mAh). Questa serie non utilizzerà un design con selfiecam incastonata nel pannello e avrà un display LCD. Il rapporto dello schermo sarà 16:10 mentre la sua risoluzione raggiungerà i 2560 × 1600 pixel. Il fingerprint sarà posto sul frame laterale.

Il software avrà una nuova interfaccia che supporterà le gestures a schermo intero. Questo significa che il Mi Pad 5 avrà funzioni speciali come la modalità PC palmare, la Dual Screen Mode e molte altre. Lo spessore di questo dispositivo sarà di 8,13 mm e il suo peso invece, di 510 grammi. Ci sarà anche una stilo e una cover-tastiera, entrambe acquistabili separatamente..

