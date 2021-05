No, purtroppo a quanto pare, il tablet premium di casa Xiaomi, il Mi Pad 5, non verrà lanciato a breve, secondo quanto affermato da un hipster online.

Xiaomi Mi Pad 5: nuovi dettagli sulla presentazione

Rapporti recenti hanno affermato che Xiaomi sta lavorando sulla prossima serie di tablet premium denominata “Mi Pad 5“. Alcune voci hanno affermato che verrà lanciato questo mese. Tuttavia, il Product Manager di Redmi Wang Teng Thomas è stato recentemente visto dire a un utente Weibo che la lineup Mi Pad 5 dovrebbe essere lanciata nella seconda metà dell’anno. Pertanto, esiste la possibilità che il dispositivo non venga commercializzato almeno fino a luglio. Oggi, l’affidabile tipster Digital Chat Station ha confermato che non verrà lanciato a breve.

Il mese scorso, un dispositivo Xiaomi è stato individuato con il numero di modello M2105K81C è stato individuato nel database IMEI. Secondo il tipster, questo dovrebbe essere il modello di punta della serie Mi Pad 5. In precedenza aveva affermato che i nuovi tablet di Xiaomi avrebbero fatto il loro debutto nel corso del mese corrente.

Rapporti precedenti hanno affermato che il modello K81C sarà dotato di un pannello LCD da 11 pollici che supporta una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 480 Hz. Il chipset Snapdragon 870 potrebbe alimentare il chipset con una batteria di circa 8.720 mAh di capacità.

Per motivi di sicurezza, potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Si prevede che offrirà agli utenti funzionalità software come la modalità a doppio schermo, il trascinamento della selezione, la modalità PC e le finestre parallele.

Sembra che ci saranno altre due varianti del K81C come K81 e K81A. Secondo quanto riferito, questi sono nomi in codice Enuma ed Elish, rispettivamente. C’è un altro modello in cantiere, con il nome in codice K82A; questo dovrebbe presentare sul chipset Qualcomm Snapdragon 860 (o l’855+).

