Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna: correte ad aggiornalo

In queste ore scopriamo che Xiaomi Mi Note 10 Lite sta ricevendo un importante aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio. L’update riguarda tutti i dispositivi presenti sul mercato, compresi i modelli global e quindi commercializzati in Europa e anche nel nostro Paese. In base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware 12.5.7.0.RFNMIXM con le patch di sicurezza del mese scorso, a cui molto probabilmente fanno da coro anche correzioni di bug e miglioramenti sotto il cofano.

Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di gennaio

Tutti gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Scarica e installa, oppure attendere la classica notifica di aggiornamento OTA. Non abbiamo informazioni circa la tempistica di arrivo in Italia, ma riteniamo che la build possa arrivare nel corso delle prossime settimane.

Quando si aggiorna il mio smartphone ad Android 12?

Se il vostro smartphone non ha ancora ricevuto l’aggiornamento ad Android 12, non siete gli unici ad attendere con impazienza il nuovo OS di Google. I più importanti OEM Android stanno lavorando per rilasciare l’aggiornamento nel minor tempo possibile, compresa Xiaomi con la MIUI 13. Se volete scoprire quando il vostro terminale Xiaomi riceverà Android 12, abbiamo realizzato un focus a riguardo con le ultime informazioni aggiornate a nostra disposizione.

