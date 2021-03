Nella giornata di ieri Xiaomi ha chiuso il suo evento di presentazione dei nuovi prodotti durato ben due giorni; sono tanti i dispositivi che l’OEM cinese ha annunciato e uno dei più interessanti è sicuramente il Mi Mix Fold, il primo foldable del marchio.

Xiaomi Mi Mix Fold: è piaciuto a tutti!

Questo dispositivo rappresenta anche il ritorno di un’iconica serie di telefoni segnata da innovazioni di rilievo. Dopo tante indiscrezioni, la serie Mi Mix è tornata in auge con questo modello che si presenta – a detta di Xiaomi – come un device che è “molto più di uno smartphone pieghevole“. Di fatto offre un hardware impressionante, tecnologie all’avanguardia come le lenti liquide e una fantastica esperienza software che è capace di fornire un’esperienza utente fantastica.

Uno dei fatti più interessanti del Mi Mix Fold è che il suo prezzo è abbastanza accettabile per tutto ciò che offre. Non è un telefono incredibilmente costoso come il primo smartphone pieghevole che ha raggiunto il mercato di casa Samsung o Huawei.

Non ci aspettavamo che il dispositivo raggiungesse presto gli scaffali. Tuttavia, poco dopo l’annuncio, il dispositivo è stato messo disponibile per il preorder su più piattaforme. Le prime unità saranno disponibili dal 16 aprile. Significa che tra meno di un mese il Mi Mix Fold sarà in giro ad agitare il mercato.

Parlando di preordini, il terminale sarà sicuramente il telefono più venduto di Xiaomi. La variante da 12 GB / 256 GB parte da 10.000 CNY che si traducono in $ 1520 o € 1.300. La variante mid-specced con 12 GB / 512 GB costerà 11.000 CNY (~ $ 1673 / € 1427). L’assetto premium con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione costerà 13.000 CNY (~ $ 1977 / € 1687).

Alcuni blogger cinesi hanno affermato che 22.000 Mix Fold, al prezzo di CNY 10.000, sono stati venduti su piattaforme di terze parti. A questo proposito, Wang Teng, product director del Redmi di Xiaomi, ha affermato che il Mix Fold è stato “quasi esaurito in pochi secondi“.

Non è una sorpresa vedere i telefoni Xiaomi esauriti in un paio di secondi, ma il caso si tratta di un evento speciale, soprattutto considerato l’elevato costo del dispositivo. Sebbene abbia un prezzo di partenza decente se si prendono in considerazione le specifiche, è comunque molto più costoso della maggior parte di device presenti sul mercato.

