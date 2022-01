Xiaomi Mi Mix Fold è il pieghevole più economico del momento

Xiaomi Mi Mix Fold è appena diventato il telefono pieghevole orizzontalmente più economico che si possa acquistare al momento sul mercato.

Xiaomi Mi Mix Fold: il più economico, ma non da noi

Il Mi Mix Fold di Xiaomi è stato rilasciato nell'aprile 2021 come il primo telefono pieghevole del marchio cinese e, sebbene fosse dotato di alcune specifiche davvero interessanti, aveva anche un prezzo davvero elevato di 10.999 Yuan (1.725 dollari) per la variante da 12 GB + 512 GB . Ma meno di un anno dopo è già diventato il telefono foldable più economico sul mercato.

Lo sconto fa parte delle promozioni speciali del Capodanno cinese; in Asia viene offerta una riduzione del prezzo di 4.000 Yuan, che di fatto porta il costo totale a 6.999 Yuan, che è inferiore a 1.100 USD. La vendita durerà fino alla fine di gennaio. Ovviamente, il telefono non è mai uscito dalla Cina nonostante le indiscrezioni di un debutto globale emerse solo pochi giorni dopo il suo annuncio. L'offerta può quindi essere sfruttata solo in Cina, peccato.

Inoltre, Xiaomi ha anche lanciato una confezione regalo Tiger Year con schermo pieghevole, al prezzo di 8.999 yuan, che include Mi Mix Fold Ceramic Special Edition (16+512 GB) e le True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro.

Il device utilizza uno schermo AMOLED esterno da 6,52 pollici; è un'unità di fascia alta con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e supporto per HDR10+ e Dolby Vision.

Altre specifiche includono un processore premium Qualcomm Snapdragon 888, batteria da 5020 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W, configurazione con tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP e altoparlanti stereo a 4 unità.