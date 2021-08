Il design del display del nuovo Xiaomi Mi Mix 4 è appena stato spoilerato dall'azienda stessa, la quale promette un'esperienza full screen per il suo nuovo flagship.

Xiaomi Mi Mix 4: l'azienda saprà stupirci ancora una volta

Ad ottobre del 2018, Xiaomi ha annunciato il Mi Mix 3. La società non ha rilasciato il modello successivo negli anni a venire… fino ad adesso. Di recente, la società ha confermato che annuncerà il Mi Mix 4 il 10 agosto in Cina. Oggi, ha affermato che ci sono voluti 1.020 giorni e numerose scoperte, fallimenti e centinaia di deviazioni per costruire il suddetto super dispositivo di punta. Ha anche rilasciato un poster teaser che permette di darci un'idea approssimativa del design del nuovo smartphone in arrivo.

L'azienda sembra accennare al design del display del telefono attraverso il nuovo poster. La serie Mi Mix è nota per offrire un'esperienza full screen e sembra che le aspettative non verranno deluse neanche con il nuovo prodotto in arrivo.

Sembra che gli ingegneri abbiano preso ispirazione dal Mi Mix Alpha, il dispositivo che è stato introdotto come concept phone nell'ottobre del 2019: il suo esclusivo display avvolgente gli ha permesso di offrire un rapporto schermo-corpo del 180%.

L'ultimo telefono che si nota nel poster presenta un display con bordi curvi senza alcuna tacca o foro. I rapporti hanno affermato che Mi Mix 4 sarà il primo telefono del marchio ad arrivare in commercio con una fotocamera nascosta sotto lo schermo.

Il gadget potrebbe arrivare con un pannello OLED da 6,6 pollici. Si ipotizza che, anche se supporterà solo la risoluzione FHD+, offrirà un'esperienza visiva migliore rispetto ai tradizionali pannelli 1080p.

Sotto la scocca dovrebbe trovare posto il chip Snapdragon 888 o lo SD 888+, una batteria da 5.000 mAh, ci dovrebbe essere la rapida da 120 W, la wireless charge da 70 W o 80 W, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di spazio di archiviazione, una lente principale da 50 megapixel (Samsung GN1s) + altre due ottiche da 48 MPX (ultra-wide) e da 48 Mega (tele).

Non mancherà il supporto alle onde mmWave per il modem 5G e il tutto si baserà sul sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5 al seguito.

