In queste ore un prototipo di uno smartphone pieghevole con interfaccia utente MIUI è appena trapelato in diverse foto; queste sono state immediatamente condivise sul web e grazie ad esse, siamo in grado di dare una prima occhiata a quello che sarà il primo foldable di casa Xiaomi. Con buona probabilità, si tratterà del futuro Mi Mix 4 di cui tanto si parla.

Xiaomi: sarà questo il primo foldable del brand?

Osservando le foto, la prima cosa che salta all’occhio è l’estetica e la struttura che disporrà il primo device fold dell’OEM cinese. Stando a quanto si vede, questo avrà una cerniera che consentirà al telefono di piegarsi verso l’interno, proprio come il Galaxy Fold/Z Fold 2 di Samsung e come il Mate X2 di Huawei. A quanto pare, l’innovativo gadget farà parte della line-up Mi Mix, la serie di prodotti più innovativi dell’azienda.

Attenzione: le immagini rivelano solo stampo del telefono: non c’è lo schermo su queste foto. Possiamo osservare anche la configurazione composta da una tripla fotocamera, ma al momento il modulo fotografico è solo un segnaposto, quindi il design finale potrebbe risultare completamente differente. Ciò che non cambierà è l’allineamento orizzontale delle ottiche.

Siamo davvero sorpresi di vedere il logo Mi Mix di nuovo in circolazione perché l’ultimo telefono di quella famiglia che è arrivato sugli scaffali dei negozi è stato il Mi Mix 3 due anni or sono.

Ricordiamo che questa serie di device presenta solo i prodotti più innovativi presenti in circolazione: parliamo di gadget dal design non convenzionale, insolito, aggressivo e originale. Ci sono buone probabilità che queste immagini siano veritiere e non semplici fake costruiti appositamente. Tuttavia non vogliamo alimentare le speranze di nessuno. Anche se sappiamo che Xiaomi sta effettivamente lavorando al suo primo foldable, vi consigliamo di prendere l’indiscrezione con “un pizzico di sale“.

Xiaomi

Smartphone