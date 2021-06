Alcuni giorni fa, diversi utenti hanno pubblicato una serie di foto dal vivo del cosiddetto Xiaomi Mi Mix 4. Molto tempo prima, abbiamo sentito rumor da varie fonti secondo cui questo telefono avrebbe utilizzato una fotocamera “under display”. Le foto trapelate lo dimostrano e dobbiamo affermare che il look di questo smartphone a tutto schermo è davvero impressionante.

Xiaomi Mi Mix 4: un display “wow”

Inoltre, abbiamo appreso che il Mi Mix 4 avrebbe utilizzato uno schermo con risoluzione 1080P fornito da Huaxing Optoelectronics. Lo menzioniamo perché ci sono state voci secondo le quali abbiamo saputo che questo telefono verrà fornito con un display con risoluzione 2K, che avrà personalizzazioni uniche al fine di forniree un effetto di visualizzazione migliore rispetto al classico pannelllo da 1080p.

Ad ogni modo, ora risulta che questo dispositivo arriverà direttamente con risoluzione 2K+. Ma in aggiunta, avrà un design quad-frame completamente uguale. In altre parole, il mento avrà la stessa larghezza del resto dei lati. Quindi l'effetto visivo complessivo dello schermo sarà scioccante.

Inoltre, possiamo vedere che il telefono funzionerà con il sistema MIUI 13. Sebbene attualmente Xiaomi stia rilasciando l'aggiornamento MIUI 12.5 sulla maggior parte dei suoi telefoni, il nuovo software promette di essere ancora migliore e di portare tonnellate di funzioni utili.

Jin Fan, product director di Xiaomi e general manager dell'esperienza MIUI, ha comunicato su Weibo che avrebbe formalmente istituito il “MIUI Pioneer Team” più di una settimana fa al fine di concentrarsi sulla risoluzione di vari problemi di esperienza.

Per quanto riguarda gli altri punti salienti, Xiaomi Mi Mix 4 supporterà la ricarica rapida in termini di ricarica wireless e cablata. La potenza in ingresso della ricarica wireless raggiungerà i 70 W-80 W, mentre la ricarica cablata raggiungerà i 120 W.

Un altro informatore di Weibo ha affermato che il super flagship dell'OEM cinese sarebbe stato lanciato nel terzo trimestre, mentre il Mi Fold 2 e il Mi 12 sappiamo che arriveranno sul mercato rispettivamente nel quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022. Ma è interessante notare che Xiaomi, per quel periodo, avrà almeno tre device con la camera under display in listino.

