Il CEO di Xiaomi suggerisce il lancio ad agosto dei nuovi Mi Mix 4 e del tablet Mi Pad 5. Il colosso cinese ha recentemente tenuto uno streaming video ufficiale in diretta per i suoi fan in Cina. Durante questo evento online, il funzionario dell'azienda ha rivelato che nuovi prodotti di fascia alta saranno annunciati questo mese.

Xiaomi: ad agosto arrivano i nuovi prodotti di punta

Il dirigente del marchio ha dichiarato che i nuovi smartphone e tablet di punta saranno annunciati nell'agosto 2021, ovvero nel mese corrente. Sebbene Lei Jun non abbia annunciato direttamente i modelli o rivelato dettagli più fini su questi prodotti, ha affermato che la società terrà una conferenza il 10 agosto, durante la quale si prevede che l'esecutivo possa svelare i nomi e le caratteristiche dei futuri smartphone e tablet.

Stando alle recenti indiscrezioni, i nuovi gadget in questione potrebbero essere relativi all'ultimo modello della serie Mix. Di recente, sono emerse una serie di segnalazioni riguardanti il ​​Mi MiX 4, con le sue immagini trapelate online, mentre è stato confermato che non disporrà della MIUI 13.

Questo dispositivo potrebbe essere lanciato verso la fine di questo mese, anche se finora non è stata rivelata alcuna data ufficiale. In particolare, il super flagship potrebbe presentare la fotocamera anteriore sotto lo schermo, il ché sarebbe la prima volta per l'azienda.

Parlando del tablet, il modello in questione potrebbe essere il Mi Pad 5. Si dice che anche l'ultima serie di tablet abbia una data di lancio ad agosto e che sfoggerà specifiche di prim'ordine come il chip Qualcomm Snapdragon 870 e un pannello LCD da 10,95 pollici Schermo. Sfortunatamente, questo non è ancora confermato al momento, quindi vi consigliamo di prendere questo rapporto con le pinze e di restare sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

