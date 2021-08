Il nuovo flagship di casa Xiaomi, il Mi Mix 4 ha una funzione esclusiva a bordo chiamata Smart Charging. Vediamo cos'è e come funziona.

Xiaomi presenta una funzione inedita per il suo ultimo top di gamma

Xiaomi ha presentato il Mi Mix 4 la scorsa settimana in Cina con specifiche impressionanti come lo Snapdragon 888+ SoC, una main camera da 108 MP e ricarica wireless da 50 W. Oggi, l'azienda ha rivelato che il telefono di punta è dotato di un'altra funzione impressionante chiamata Smart Charging; questa feature serve per preservare la batteria del telefono da danni accidentali durante le ricariche prolungate.

Un paio di mesi fa, l'OEM cinese ha testato una funzione chiamata MIUI Battery Health Indicator che indicava lo stato di salute stimato della batteria. La funzione era simile alla soluzione di integrità della batteria di Apple ed è stata implementata per la prima volta sul Redmi Note 10. Ora, questa opzione di carica smart è un'aggiunta all'interno del nuovo Mi Mix 4 appena lanciato.

Secondo Xiaomi, questa tecnologia serve per apprendere in modo intelligente le abitudini di ricarica quotidiane del telefono e il comportamento tempestivo di ricarica e scarica. Sulla base di dati a lungo termine, la funzione regolerà la cella energetica e quindi migliorerà la salute della batteria.

In pratica, quando la funzione verrà attivata dalle impostazioni, il telefono conoscerà il tempo di ricarica durante la notte e il tempo di scarica al mattino tramite AI. Questa funzione consentirà quindi al dispositivo di ricaricarsi comodamente di notte e, non appena sarà il momento di svegliarsi, trasmetterà intenzionalmente la carica, assicurandosi che sia completamente carico al risveglio dell'utente. A lungo termine, preserverà la batteria dall'invecchiamento precoce.

Il Mi Mix 4 è dotato di un display AMOLED curvo 3D da 6,67 pollici. Ha un triplo sistema fotografico posteriore così composto: un sensore principale da 108 MP, un obiettivo periscopio da 8 MP e un'unità ultra grandangolare da 13 MP. Viene alimentato dal SoC Snapdragon 888+ abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata. Contiene una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W e wireless charging da 50 W.

