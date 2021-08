Brutte, bruttissime notizie: secondo quanto si apprende, sembra che lo Xiaomi Mi Mix 4 non arriverà in tutto il mondo. Sì, lo sappiamo: ci siete rimasti male, malissimo. Anche noi.

Xiaomi Mi Mix 4: nessun debutto globale? Perché?

Il Mi Mix 4 verrà presentato la prossima settimana, in particolare, martedì 10 agosto. Tuttavia, pare che questo non sia un evento globale, ma solo locale. Di fatti, sarà in cinese e sarà pensato solo per gli utenti presenti in terra asiatica. Cosa vuol dire ciò? Se speravate che il device ricevesse una commercializzazione internazionale, allora potreste rimanere alquanto delusi.

Secondo Agatha Tang, Product PR per Xiaomi Global, l'OEM cinese non ha intenzione di rilasciare il Mi Mix 4 al di fuori della Cina. Le informazioni sono state rivelate su Twitter come risposta a una domanda fatta da un altro utente.

La notizia è un misto di sorpresa e delusione per molti fan che hanno atteso per mesi (se non anni) l'arrivo del suddetto prodotto. A ciò si somma la delusione del Mi Mix Fold svelato a marzo di quest'anno; anche il primo foldable della compagnia non è stato venduto in tanti Paesi (Italia compresa).

La domanda sorge spontanea: perché ci fai questo, Xiaomi?

It hurts me to say this, but no global plans at the moment. — Agatha Tang (@aggasaurus) August 5, 2021

L'ultimo telefono Mi Mix che ha ottenuto un rilascio globale è stato il Mi Mix 3 5G che è stato annunciato al Mobile World Congress 2019. Prima di allora però, l'azienda aveva presentato il Mi Mix 3 standard in un numero limitato di mercati al di fuori di quello cinese.

Non crediamo che Xiaomi cambierà idea sul rilascio del futuro smartphone dalla selfiecam under-display, ma non escludiamo la la possibilità di un tour globale di qualche tipo simile a quello che ha fatto con il Mi Mix Alpha due anni or sono. Questa mossa potrebbe consentire alla società di mostrare il telefono ai fan, permettendo loro di dare uno sguardo al primo prodotto del brand con una fotocamera sotto il display.

Il Mi Mix 4 avrà un display FHD+, un processore Qualcomm Snapdragon 888+, supporto per la ricarica rapida via cavo da 120 W ed eseguirà MIUI 12.5 out of the box. È stato anche segnalato che avrà il supporto per la banda ultra larga e per le onde 5G mmWave.

Xiaomi

Smartphone