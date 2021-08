Il teardown del nuovissimo Mi Mix 4 rivela la struttura hardware interna del device e i particolari della fotocamera in-display.

Xiaomi Mi Mix 4: cosa emerge dal teardown?

Mentre Xiaomi ha appena lanciato il Mi Mix 4, è già emerso online un nuovo video che mostra lo smartphone in fase di smontaggio; il teardown rivela quali sono i componenti interni di cui è dotato il flagship.

Il video è stato realizzato dal famoso blogger tecnologico Robin, che ha condiviso il tutto su Weibo (un noto sito web di microblogging cinese).

Dal video (non condivisibile qui) possiamo osservare che il corpo dello smartphone è realizzato in ceramica e sfoggia una sottile cornice in metallo che viene allocata tra il display e il corpo. Questa regione fa anche spazio alla trasmissione del segnale radio. Lo smontaggio ha rilevato che le parti interne del dispositivo sono divise in tre regioni principali.

Ciò include una parte superiore che ospita il SoC, i moduli di memoria, la fotocamera, le antenne 5G e molto altro ancora. D'altra parte, la regione al centro è dove viene conservata la batteria, insieme alle antenne NFC, alle bobine di ricarica wireless e alla batteria a doppia cella.

L'area inferiore è composta dagli altoparlanti, dalla porta USB di tipo C e dal motore di vibrazione. In particolare, possiamo anche vedere la fotocamera sotto il display dello smartphone nel video di teardown.

Il foro per questo sensore è visibile quando viene attraversata da una forte luce, mentre un altro foro può essere osservato anche un po' più in basso. In alto al centro del display c'è il ritaglio per la fotocamera sotto il display, mentre il ritaglio di forma quadrata è per i sensori di prossimità e luce ambientale.

Con questi sistemi essenziali sotto il display, Xiaomi è stato in grado di offrire agli utenti un corpo dello schermo anteriore al 100%. Altri aspetti degni di nota che possono essere visti durante lo smontaggio sono i numerosi fogli di dissipazione del calore, la lamina di rame e la pasta termica sul processore di bordo.

Xiaomi

Smartphone