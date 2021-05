I prossimi auricolari True Wireless Stereo di casa Xiaomi si chiamano Mi FlipBuds Pro: questo è il nome ufficiale del prodotto, appena trapelato da un post ufficiale dell’azienda.

Xiaomi: cosa sappiamo sulle nuove TWS?

Nella giornata di ieri, Xiaomi ha rivelato che lancerà un nuovo paio di cuffie Bluetooth con ANC il 13 maggio. Oggi, la società, non solo ha condiviso altre due immagini teaser, ma ha anche rilasciato il nome ufficiale di questo prodotto.

I prossimi auricolari Xiaomi si chiameranno Mi FlipBuds Pro, secondo l’account ufficiale Xiaomi Smart Life su Weibo. L’immagine teaser pubblicate dalla società oggi mostrano il design anteriore della custodia di ricarica e gli stessi auricolari.

Per chi non lo sapesse, il poster teaser di ieri mostrava il lato posteriore della custodia di ricarica con il nuovo logo “Xiaomi”. L’azienda afferma di aver progettato questo accessorio audio in linea con il suo nuovo rebrand grafico. Come si suol dire: il device nasce “nel segno della rivoluzione”.

Ma ai nostri occhi, il design di queste Xiaomi Mi FlipBuds Pro sembra essere una misto fra le AirPods Pro e le FreeBuds Pro di Huawei. La custodia di ricarica sembra ispirarsi a quest’ultima, mentre i boccioli assomigliano molto al primo indossabile.

Detto questo, non è la prima volta che sentiamo parlare della parola “FlipBuds Pro”. Questo perché Xiaomi aveva già registrato i termini “FlipBuds” e “FlipBuds Pro” nel mese di febbraio. Alla fine di aprile, una voce suggeriva anche che la società stesse costruendo un nuovo team di prodotto per questa nuova formazione di TWS.

Sfortunatamente, non si sa molto su questi auricolari, tranne che saranno in grado di ridurre il rumore fino a 40db e avranno un indicatore LED sulla parte anteriore della custodia di ricarica; non di meno, sfoggeranno anche il nuovo logo Xiaomi sul retro .

