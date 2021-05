Secondo quanto rivelato da un post pubblicato su Weibo, Xiaomi lancerà un nuovo paio di auricolari TWS con ANC (cancellazione attiva del rumore) il prossimo 13 maggio.

Xiaomi TWS: un nuovo modello con ANC è in arrivo

Nell’ultimo trimestre del 2020, il colosso cinese ha lanciato in Cina un paio di auricolari veramente wireless chiamati Mi Air 2 Pro. Il punto forte di questo prodotto è la presenza dell’ANC (Active Noise Cancellation). Ora, sette mesi dopo, la società sta spoilerando l’arrivo di un altro modello con la suddetta feature.

Oggi, l’account ufficiale Xiaomi Smart Life su Weibo ha pubblicato un teaser render di un imminente paio di auricolari true wireless stereo. Sfortunatamente, l’immagine mostra solo il lato posteriore della custodia di ricarica del TWS.

Inoltre, sia l’immagine che il post non rivelano molto sul prodotto. Tutto quello che sappiamo è che la custodia di ricarica di questi nuovi auricolari wireless dotati di ANC di Xiaomi sfoggerà il nuovo logo dell’azienda. La società afferma inoltre che questo prodotto è progettato in linea con il nuovo rebrand del marchio.

Questo accessorio audio potrebbe essere chiamato “Mi Noise Reduction Pro” (tradotto) in Cina, come da hashtag utilizzato nel post del teaser. Ultimo ma non meno importante, questi auricolari verranno lanciati il ​​13 maggio.

Sebbene non si sappia molto su questo prodotto ad oggi, ci aspettiamo di saperne di più poco prima del rilascio ufficiale che, come sappiamo, dovrebbe avvenire entro questa settimana. Soprattutto, le informazioni su questi auricolari dovrebbero provenire da questo stesso account Xiaomi Smart Life Weibo sotto forma di teaser nei giorni a venire. Restate connessi per saperne di più.

