Xiaomi Mi Band 7 sta arrivando: nuove caratteristiche trapelano online

La serie Mi Band di Xiaomi è una delle più popolari a livello globale, in virtù degli ottimi prezzi di vendita e delle numerose funzionalità messe a disposizione degli utenti. Dopo aver lanciato la Mi Band 6 l'anno scorso in India ed in altri mercato, la società si sta preparando per ufficializzare la Xiaomi Mi Band 7.

In vista della presentazione, lo smartwatch ha ricevuto nuove certificazioni grazie alle quali abbiamo l'opportunità di scoprire alcuni dettagli in più circa le specifiche tecniche dell'indossabile.

Xiaomi Mi Band 7: cosa sappiamo al momento

Lo smartwatch Xiaomi, registrato con il numero di modello M2129B1, è stato avvistato sul sito belga SGS-CEBEC e, con lo stesso identico codice, la fitness band è apparsa sul sito web delle telecomunicazioni indonesiane. L'elenco conferma la capacità della batteria da 250 mAh ed anche la base di ricarica, con il numero di modello XMCDQ05HM, è stata individuata nel database:

Lo scorso anno, la Xiaomi Mi Band 6 aveva a bordo una batteria da 125 mAh: la capacità, quindi, pare sia stata letteralmente raddoppiata, a tutto vantaggio dell'autonomia in fase di utilizzo che, analizzando i freddi numeri, dovrebbe essere nettamente superiore. A parte la capacità della batteria, l'elenco non rivela nient'altro per adesso.

Dando credito alle ultime anticipazioni, di cui vi abbiamo parlato in nostri precedenti articoli, apprendiamo che la Xiaomi Mi Band 7 sarà dotata di un display più grande rispetto alla Mi Band 6. Tanto per chiarire, il precedente modello include uno schermo AMOLED da 1,56 pollici. Si suppone che a bordo della Mi Band 7 troveremo un pannello con risoluzione pari a 192 x 490p.

La smart band presenterà anche una funzionalità simile all'Always On Display e tanti nuovi quadranti. Non si esclude poi l'integrazione del GPS, che darà modo agli utenti di tenere traccia delle attività senza contare necessariamente sullo smartphone: camminata, corsa e tanto altro ancora. Da non sottovalutare infine l'ottimizzazione che potrebbe essere attuata da Xiaomi per il sistema di risparmio energetico.