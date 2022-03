Xiaomi Mi Band 7: display più grande, GPS integrato e molto altro

La gamma Mi Band di Xiaomi domina il mercato dei fitness tracker. Dal loro debutto nel 2014, le unità Mi Band hanno offerto una serie impressionante di funzioni per il monitoraggio del fitness ad un prezzo molto conveniente. Xiaomi ha aggiunto nuove funzionalità con ogni aggiornamento a cadenza annuale.

La Mi Band 6 dell'anno scorso ha apportato numerosi miglioramenti rispetto alla Mi Band 5, tra cui un display più grande e con colori più vivaci, un sensore SpO2, modalità di allenamento più mirate ed una maggiore durata della batteria. Secondo una nuova fuga di notizie, l'imminente Xiaomi Mi Band 7 farà ulteriori passi in avanti.

Xiaomi Mi Band 7: cosa sappiamo al momento

Le ultime indiscrezioni condivise online vanno attribuite a Magical Unicorn, voce molto autorevole quando si parla di Mi Band e altri dispositivi indossabili. A quanto pare, la Mi Band 7 avrà il nome in codice “L66” ed i numeri di modello “M2129B1” e “M2130B1”. Sarà caratterizzata da un display leggermente più grande con una risoluzione di 192x490p, supporto AOD per alcuni quadranti ed una serie di modalità di allenamento che vanno dall'aerobica allo zumba.

I leak anticipano poi che la Mi Band 7 sarà dotata del supporto GPS integrato. Tuttavia, al momento non ne siamo sicuri: anche il firmware trapelato per Mi Band 6 suggeriva la presenza di una simile funzionalità, ma il prodotto finale ne è poi stato privo. Inoltre, i rumor sottolineano che l'apparecchio includerà una funzione Smart Alarm, che ti sveglierà automaticamente dal sonno leggero 30 minuti prima della sveglia standard. Per finire, il dispositivo avrà una nuova modalità di risparmio energetico per migliorare la durata della batteria.

Ad ora non abbiamo indicazioni circa un annuncio ufficiale: dal momento che la società ha lanciato Mi Band 6 verso la fine di marzo dello scorso anno, ci aspettiamo che condivida maggiori dettagli sulla Xiaomi Mi Band 7 nelle prossime settimane.