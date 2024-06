Xiaomi Mi Band 6 ad appena 44€, prezzo FOLLE

Se cerchi una band che ti permetta di migliorare il tuo allenamento, in palestra o all’aperto, questa è la proposta perfetta per te: stiamo parlando della Xiaomi Mi band 6 in sconto dell’8% ad appena 44,99€ invece di 49,99€. Si tratta di una proposta super conveniente, che ti consigliamo di sfruttare finché sei in tempo!

Allenati al meglio con Xiaomi Mi Band 6

Questo fitness tracker rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai suoi predecessori, offrendo una gamma di caratteristiche che soddisfano sia le esigenze di chi pratica sport che di chi desidera semplicemente tenere sotto controllo il proprio benessere. Il Mi Band 6 è dotato di un ampio display AMOLED da 1,56″, che è circa il 50% più grande rispetto al modello precedente. Questa espansione dello schermo non solo migliora l’estetica del dispositivo, ma facilita anche la lettura delle notifiche, dei dati di allenamento e delle metriche di salute.

In termini di monitoraggio della salute, il Mi Band 6 è dotato di un sensore di frequenza cardiaca e di un sensore SpO2, che permette di misurare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Questo è particolarmente utile per monitorare la qualità del sonno e per ottenere una panoramica dettagliata del proprio stato di salute. Inoltre, il dispositivo offre un monitoraggio avanzato del sonno, analizzando le diverse fasi del sonno e fornendo consigli per migliorare la qualità del riposo.

Un altro punto di forza del Mi Band 6 è la sua impressionante durata della batteria. Con un utilizzo normale, la batteria può durare fino a 14 giorni con una singola carica, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto all’uso. La ricarica è resa semplice e comoda grazie al caricatore magnetico incluso.

Oltre alle funzionalità di fitness e salute, il Mi Band 6 offre una serie di funzioni smart, come le notifiche delle chiamate e dei messaggi, il controllo della musica e la possibilità di personalizzare il display con una vasta gamma di quadranti disponibili tramite l’app Mi Fit. L’interfaccia utente è intuitiva e facile da navigare, rendendo l’uso quotidiano del dispositivo un’esperienza piacevole. Quindi cosa aspetti? pota subito a casa il prodotto finché è in sconto dell’8%!