Con l’arrivo del nuovo Xiaomi Mi Band 6, il precedente modello, ovvero il Mi Band 5, inizia a scendere di prezzo. Su Amazon, infatti, è possibile trovarlo a soli 29,99 euro e approfittando dell’opzione Amazon Prime potreste riceverlo a casa in meno di 48 ore.

Xiaomi Mi Band 5: ottima qualità, super sconto

Lo smartwatch Xiaomi Mi Band 5 è un modello economico che non rinuncia a funzionalità importanti come lo schermo OLED a colori da 1,1 pollici che ha dimensioni di 126 x 294 pixel. Ha un design con il 20% di contenuto in più rispetto al modello precedente e può essere utilizzato con diversi cinturini intercambiabili. Ha dimensioni di 47,2 x 18,5 x 12,4 mm e un peso che varia a seconda che abbia o meno NFC. Nel caso in cui voi ne facciate a meno, il peso è di 11,9 grammi, mentre nel caso abbia NFC, pesa 12,1 grammi. È un braccialetto compatibile sia con i dispositivi Android sia con i terminali con il sistema operativo iOS (Apple). Al suo interno ha una memoria di 512 KB di RAM e 16 MB di memoria interna.

In normali condizioni d’uso, Xiaomi Mi Band 5 può essere utilizzato per più di 20 giorni grazie all’ottima batteria e funziona bene anche sott’acqua grazie al grado di impermeabilità fino a 5 ATM. Tutto questo può essere vostro a soli 29,99 euro rispetto al prezzo di listino di 32,99 euro. Il risparmio è di appena 3 euro, ma si tratta di un dispositivo che non sempre va in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch